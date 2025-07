La reacción de Iker Casillas por su romance con la 'Pantoja colombiana': «¿No te das cuenta?»

E. P. Jueves, 24 de julio 2025, 11:35 Comenta Compartir

Meses después de ser fotografiado en actitud cómplice con María José Suárez, y de que la creadora de contenido para adultos Claudia Bavel revelase su romance secreto, la vida amorosa de Iker Casillas vuelve a estar en el punto de mira tras salir a la luz su posible 'affaire' con una colombiana de 26 años llamada Juliana Pantoja con la que habría disfrutado de sus recientes vacaciones en Cartagena de Indias.

Ha sido la propia joven la que ha destapado su supuesta relación con el exportero del Real Madrid compartiendo en sus redes sociales varias imágenes de ambos disfrutando de un baño en aguas del Caribe, en una de las cuales el mostoleño la coge en brazos sujetándole el trasero en una actitud tan cercana como reveladora.

No sería la única mujer que ocuparía el corazón de Casillas, ya que diferentes periodistas como Lorena Vázquez -colaboradora de 'Espejo Público' y 'Ahora Sonsoles'-, y Leticia Requejo -tertuliana de 'TardeAR'- han revelado que el ex de Sara Carbonero llevaría un tiempo viéndose con una joven española cuyo nombre empieza por E y a la que habría conocido por redes sociales.

Muy enfadado, el exfutbolista ha dejado claro que lleva «4 años soltero» y que puede hacer lo que «le de la gana» con su vida, sentenciando que no quiere formar parte de la «farándula» y que de las «25 mujeres que la prensa le ha sacado» desde que se separó de la madre de sus hijos en 2021, «no habéis dado ni una».

Sin embargo, no contaba con que Juliana -a la que ya se conoce como la Pantoja colombiana- iba a hablar con el programa 'TardeAR' para confirmar su idilio. Como ha revelado, llevaría 3 años hablando con Iker, asegurando que el motivo por el que el exjugador ha viajado a Colombia es ni más ni menos que verla a ella. «Era un amor puro, muy lindo, él me cuidaba bastante, no solo teníamos relaciones sexuales» ha confesado, reconociendo que era consciente de que él se veía con más mujeres y no se trataba de una relación exclusiva.

Unas declaraciones que habrían provocado que Casillas rompiese fulminantemente el contacto con la joven, y a las que ha reaccionado sin poder disimular su cabreo ante las cámaras. Muy serio, y 'matando' con la mirada al reportero, el madrileño ha evitado pronunciarse sobre su romance con Juliana y se ha mostrado de lo más cortante cuando le hemos preguntado qué hay de cierto en lo que ella ha contado: «Estoy hablando, ¿no te das cuenta? Entonces espera un segundo», ha apuntado con el móvil en la oreja, metiéndose rápidamente en su coche para abandonar el lugar sin decir ni una palabra.