Raquel Bollo se sincera sobre el problema de salud mental que atraviesa su hija Alma

E. P. Viernes, 31 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

Abriéndose en canal como nunca con sus seguidores, Alma Bollo ha revelado en redes sociales los problemas de salud mental y ansiedad que atraviesa desde hace tiempo y que se han agravado recientemente: «Volvieron los miedos, las inseguridades (...) Desbordamientos en momentos de mi día a día, en el trabajo, la casa o con los niños. Pensaba que no podía más. Mi vida se volvió oscura», ha confesado en su última publicación de Instagram, reconociendo que ha tocado fondo y reivindicando la importancia de pedir ayuda cuando uno se ve sobrepasado a nivel anímico.

«No quiero estar así. No quiero que mis hijos ni mi familia me vean así. No quiero ni yo misma encontrarme en esta situación» ha asegurado. «Mi único fin es poder dejarla aparcada a un lado y poder hacer mi vida normal, con total tranquilidad y siendo yo, volviendo a mi esencia» ha expresado, desvelando que la situación llegó el pasado martes hasta el punto de pasarse todo el día a oscuras y a solas en la cama de su hija intentando controlar su ansiedad.

Un delicado trance de salud que ha visibilizado y compartido públicamente para ayudar a otras personas que estén atravesando por un momento similar, y sobre el que se ha pronunciado su madre Raquel Bollo en la gala de los Premios 'Flamenco en la Piel SIMOF Madrid 2025' que se han celebrado este jueves en la capital para reconocer el arte, la cultura y el espíritu flamenco, y a la que han asistido rostros conocidos como Sonsoles Ónega, Nuria González, Jaime Peñafiel, Rocío Osorno, o Raquel Revuelta.

«Al final Alma lo ha contado, la ansiedad se ha instalado en su vida. Ella es una mujer todoterreno y yo el único consejo que le doy es que tiene que parar, porque al final, ella es madre de dos niños muy pequeños. Y eso consume mucho. Su casa. Y después las redes sociales», ha desvelado emocionada.

«Es a lo que se dedica, y comen muchísimo tiempo más del que nadie piensa o nadie imagina. Todo el mundo piensa que es hacerte una foto y ya, y no, es un contenido diario, un saber qué subir, un no tener ganas de arreglarte porque no tienes el día para ello y lo tienes que hacer...», ha explicado, asegurando que a Alma se le ha sumado su trabajo con ser madre de dos pequeños y el no parar ha hecho que sufra ansiedad.

Como confiesa, «yo también he pasado por muchos cuadros de ansiedad y siguen pasando y, como yo digo, están en mi vida. Porque al final cuando eres ama de casa, porque ella lo es, yo lo sigo siendo, trabajas en las redes, en este caso yo trabajo en televisión, tengo mi propia colección de invitadas, mi firma, hago flamenca... o sea, a mí me faltan horas, entonces yo entiendo que ella pues le suceda».

Para superar este delicado momento de salud mental, Raquel nos ha contado que Alma está en manos de un profesional «porque al final tiene que buscar la fórmula de aliviar eso. Y saberlo controlar». «Como digo yo, amargarte o salir a flote, ¿no? Y como confrontarla o ir de la mano con ella» añade.

Y si la influencer ha decidido hacerlo público es, como señala su madre, «porque cuando compartes tu día a día tienes que compartir lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, lo malo por llamarlo de alguna manera, porque a nadie le apetece, pero es algo que creo que muchas personas tienen esa ansiedad, por estar como está la vida, la sociedad y lo que nos exigimos».

Lo que sí ha querido dejar claro es que sus problemas de ansiedad no tienen que ver con los ataques que recibe de sus haters, ya que afirma que a Alma «le va muy bien en redes, tiene mucha gente que la quiere y ese no es el problema. El problema es al final cuando quieres abarcar mucho, cuando quieres llegar a todo y ves que el día tiene 24 horas, no tiene más, no te puedes inventar horas».

«El consejo que le he dado es que al final no se esfuerce más, ni se exija más de lo que crea ella que pueda, yo ya como vengo de vuelta de eso... No lo voy a cambiar, pero ella está a tiempo de cambiarlo, porque al final tampoco nadie te va a agradecer nada. La vida me ha demostrado que haces mil cosas por alguien, y cuando un día no la puedes hacer, se olvidan de todo lo que has hecho» expresa, apuntando que en eso Alma se parece a ella: «Somos personas de tirar para poder ir con todo. Y aunque sea protestando decimos no puedo, no puedo, pero al final le doy la vuelta y termino haciéndolo. Es como que te vas poniendo metas y cada vez son más».

Cambiando de tema, Raquel se ha pronunciado sobre el gran momento que vive Irene Rosales al lado de su nuevo amor, Guillermo, tras su separación de Kiko Rivera. «Yo la veo como vosotros. Imagino que estará encantada, evidentemente, es lo que muestra. Y yo me alegro de que esté feliz, pero no voy a hablar de esos temas porque les corresponden a ellos» ha afirmado rotunda, evitando revelar cómo se encuentra el hijo de Isabel Pantoja al ver que su exmujer ha rehecho su vida amorosa tan rápido.

«Cuando una pareja decide terminar no es de un día para otro, es después de un tiempo y son decisiones que ya han tomado. Y lo que más me gusta es que lo están llevando bien y que hay niñas en común y que lo están haciendo con mucho respeto» ha zanjado, reconociendo que entiende las declaraciones de Irene en 'Semana' confesando que era más madre que esposa de Kiko porque «cuando somos madres te conviertes en madre más que mujer. Te dedicas más a tus hijos que a tu propia pareja, eso creo que es algo, a lo mejor no debería de ser, pero creo que es algo normal y que sucede».