Raquel Bollo se pronuncia sobre el nuevo novio de Irene Rosales

E.P. Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Irene Rosales vuelve a estar ilusionada. 24 horas después de que la periodista Lorena Vázquez revelase en 'Y ahora Sonsoles' la identidad del nuevo amor de la influencer tras su separación de Kiko Rivera, un atractivo empresario sevillano de 40 años llamado Guillermo con el que llevaría varios meses «fraguándose» una relación, y de que la exnuera de Isabel Pantoja haya reivindicado su derecho a rehacer su vida amorosa y haya pedido respeto por la intimidad de su 'amigo especial', las revistas 'Semana' y 'Lecturas' adelantaban sus portadas, protagonizadas por la andaluza y su ilusión cogidos de la mano y derrochando complicidad.

Unas imágenes que no dejan lugar a dudas sobre el gran momento sentimental que vive Irene apenas mes y medio después de su ruptura con el Dj, lo que ha desatado las especulaciones acerca de si inició su romance con Guillermo antes de separarse de Kiko.

Al margen de la posible deslealtad de la sevillana al hermano de Isa Pi con este empresario que les puso el césped artificial en su domicilio familiar de Castilleja de la Cuesta en 2020, Raquel Bollo -gran amiga de la expareja- ha revelado qué le parece que la influencer vuelva a estar enamorada.

«Hoy he tenido un día de locos y la verdad que no he visto nada, pero mentiría si te digo que no me he enterado de algo, pero hasta que ella no lo confirme...» ha comenzado, asegurando que en su día, cuando horas después de anunciar su separación de Kiko salieron imágenes de Irene tomando una copa de vino con este chico en actitud muy cercana, «ella me dijo que era un amigo. Me dijo que era un amigo y que se la iba a ver en más de una ocasión con cualquier amigo».

«Pero claro, al final están separados y tienen libertad cada uno para rehacer su vida» ha expresado, apuntando que «lo más bonito es que se lleven bien por las niñas que tienen en común, y lo demás, pues cada uno que haga su vida como pueda y que sean los más felices del mundo».

Sobre cómo cree que se ha tomado Kiko que Irene tenga un nuevo amor, Raquel reconoce que «no lo sé, pero vamos, están separados y pues es lo que hay ¿no? Puede ser ella hoy, mañana puede ser él o al contrario. Con lo cual yo entiendo que bien».

«Una separación después de tantos años no viene de un día para otro. Yo pienso que esto es algo madurado, que es algo ya hablado y que son decisiones tomadas por los dos y haciéndolo lo mejor posible. Y creo que es un tema que le pertenece a ellos, las explicaciones, si tienen que dar algunas, creo que tampoco tienen por qué, ¿no? Que cada uno hará lo que quiera» ha añadido, dejando entrever que aunque haya sorprendido que la influencer haya rehecho su vida tan pronto, su ruptura con Kiko no sería tan reciente como creemos.

Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen de los rumores de que Guillermo sería el causante de la separación: «Yo eso no sé, la verdad que es que no lo sé. Pero de todas maneras, antes, después, que más da, el caso es que es una relación que ha terminado, que tienen lo más bonito que se puede tener en común, y tienen que hacer lo mejor posible por el bien de ellos, ¿no? Y creo que de momento así lo están haciendo».

«Y yo creo que tampoco hay que culpar a ninguna tercera persona, porque yo pienso que cuando tú estás enamorada o enamorado de la persona, no tienes que estar a otra, por lo menos así pienso yo. Cuando esto sucede es porque ya lo que tiene que tener una pareja está roto. Eso es lo que yo pienso» ha sentenciado, opinando que no se debe 'responsabilizar' a Guillermo de la ruptura.

¿Cree que ahora veremos a Kiko con una nueva ilusión?: «Bueno, pues no lo sé, pero vamos, si es así, y es para su bien, pues bienvenido. Ellos al estar separados uno puede hacer lo que quiera, y no solo separados por papel, que a veces las parejas se rompen mucho antes de llegar a firmar un papel, ¿no? El papel al final es la conclusión, pienso yo, el cierre de una etapa de la vida. Y darle como formalidad en un papel, pero al final yo creo que la historia la tiene pues el día a día y lo otro es un papel».