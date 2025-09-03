Radiohead anuncia cuatro conciertos en noviembre en el Movistar Arena de Madrid Supone el regreso de la banda tras una pausa de siete años

E. P. Madrid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:21

Radiohead han anunciado este miércoles una gira de 20 conciertos, entre los que destacan los cuatro que realizarán los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, lo que supone el regreso de la banda tras una pausa de siete años.

«El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto», ha asegurado el batería del grupo Philip Selway a los fans, según la promotora Doctor Music.

La gira de regreso de Radiohead tendrá lugar en cinco ciudades de Europa: Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, además de Madrid. La banda comenzarán sus conciertos en Madrid, del 4 al 8 de noviembre y, posteriormente, acudirán a Bolonia (14,15,17 y 18 de noviembre) y a Londres (21,22,24 y 25).

Tras estos conciertos, la banda acudirá a Copenhague en diciembre, en concreto el 1,2,4 y 5 para actuar. Tras estas actuaciones, Berlín acogerá al grupo el 8, 9, 11 y 12 del mismo mes.

La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre y para minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a ellas en la página web del grupo musical. El registro se abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00h y se cerrará 72 horas después, el domingo 7 de septiembre a las 23:00h.

