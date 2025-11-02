«No se puede confiar ni en los que están dentro de casa» El robo a Iker Casillas por parte de su propia asistenta ha generado alarma entre famosos. Jaime Astrain reflexiona sobre la traición y la confianza depositada en los empleados del hogar

E. P. Madrid Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:50

El reciente robo sufrido por Iker Casillas, presuntamente perpetrado por quien fuera su asistenta del hogar, ha generado gran preocupación entre los rostros conocidos del país, quienes se cuestionan hasta qué punto pueden confiar en sus empleados.

Jaime Astrain, al ser preguntado sobre el caso, aseguró que se trata de «un tema muy heavy, sobre todo cuando depositas la confianza en alguien», y confesó que, aunque ellos también cuentan con personal de confianza para cuidar de su hija, la idea de que alguien pueda robar desde dentro de casa resulta estremecedora.

Además, relató una anécdota sobre el presunto ladrón: «Escuché el otro día un comentario del propio o supuesto ladrón, como que le parecían mal las palabras de Iker, y pensé '¿por qué no lo has visto conmigo?', porque yo no le digo ni bonico ni nada».

Astrain se mostró sorprendido por la desfachatez del acusado: «La gente tiene unos… Muy grandes. Es decir, voy a robar a tu casa y encima pretendes que te dé las gracias o la enhorabuena».

Finalmente, sobre si el incidente ha generado desconfianza hacia su propio personal, Astrain aseguró que no: «Soy de la opinión de que, igual que en una relación si sale mal no tienes que seguir, las siguientes relaciones no deben ir con ese miedo. La persona que conozcas no tiene por qué pagar por lo que hizo otra».