Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Echeverría. E.P.

Paula Echevarría deslumbra con su outfit más colorido en la noche de su cumpleaños

Fiel a su estilo desenfadado y festivo, la actriz optó por un vestido corto de crochet

E.P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:56

Paula Echevarría ha vuelto a convertirse en la protagonista indiscutible de la noche marbellí gracias a su espectacular outfit en la celebración de su 48 cumpleaños en Starlite. Fiel a su estilo desenfadado y festivo, la actriz optó por un vestido corto de crochet donde los colores vivos y las flores en 3D fueron los grandes protagonistas. El diseño, de cuerpo ajustado, tirantes y falda asimétrica, mezclaba tonos entre el rosa y el rojo, creando un efecto alegre y favorecedor que realzaba aún más su bronceado veraniego.

Paula supo combinar este look bohemio con un aire más moderno y cañero gracias a los detalles de tachuelas y unas sandalias a tono, completando así un estilismo con mucha personalidad. El conjunto no solo captó todas las miradas durante la noche, sino que también se convirtió en inspiración para quienes buscan un look de verano que combine comodidad, frescura y tendencia. La actriz disfrutó del concierto de Amaral en compañía de amigos y familiares, entre ellos su pareja Miguel Torres y su hija Daniella.

Una vez más, Paula Echevarría demuestra que sabe cómo celebrar la vida y marcar tendencia a la vez, apostando por prendas que inspiran y que transmiten energía positiva. Su elección para la gran noche marbellí evidencia por qué sigue siendo una de las referentes de moda más queridas y seguidas en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  2. 2 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  3. 3 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  4. 4 Declarado un incendio en Portugal, muy próximo a Fuentes de Oñoro
  5. 5 Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  9. 9 Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Paula Echevarría deslumbra con su outfit más colorido en la noche de su cumpleaños

Paula Echevarría deslumbra con su outfit más colorido en la noche de su cumpleaños