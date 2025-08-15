Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Paula Echeverría. E.P.

Paula Echevarría apuesta por la elegancia y la música en la noche de Los Secretos en Starlite

Volvió a demostrar su estilo innato con un vestido corto negro adornado con detalles florales en relieve

E.P.

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:38

Starlite Occident vivió anoche en Marbella una de sus grandes noches musicales con el esperado regreso de Los Secretos, referentes indiscutibles del pop rock español. La banda, que suma más de cuatro décadas sobre los escenarios, emocionó al público con un repaso a sus grandes éxitos, manteniendo intacta su esencia y ese sonido único que les ha convertido en clásicos del panorama nacional.

La velada arrancó con la actuación del joven talento canario OM Domínguez, ganador del concurso Sonora, que aportó frescura y confirmó el compromiso de Starlite con las nuevas voces. Entre homenajes y clásicos como «Déjame» y «La calle del olvido», el público se entregó en un ambiente que conectó generaciones y transformó el auditorio en un auténtico karaoke colectivo bajo las estrellas.

La cita reunió a numerosos rostros conocidos, como Makoke, Arancha de Benito, Casilda Guerrero Burgos y Rodrigo Moreno de Borbón, que disfrutaron junto a los asistentes de una noche mágica celebrando la vigencia y el legado de Los Secretos.

Entre ellos destacó Paula Echevarría, que volvió a demostrar su estilo innato con un vestido corto negro adornado con detalles florales en relieve, sencillo y sofisticado, perfecto para disfrutar de la música y el ambiente nocturno de Marbella. Así, la actriz acompañó la velada con una apuesta fresca y elegante que encajó a la perfección con el espíritu del concierto y el entorno del Starlite.

