Pablo Urdangarín, su tierno beso de campeón con Johanna Zott en su primer triunfo de la temporada

Mientras la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han disfrutado de unos días de vacaciones en la localidad francesa de Bidart con su hijo Juan en los que, dejando entrever que su relación no es tan cordial como creíamos, han evitado coincidir en todo momento -como revela en exclusiva este miércoles la revista 'Semana'-, Pablo Urdangarín afronta su segunda temporada como jugador del Fraikin BM Granollers con cada vez más peso en el conjunto de balonmano en el que se ha convertido en uno de sus puntales de juego.

Este martes el sobrino del Rey Felipe VI ha sido una pieza clave en la victoria de su equipo en el Trofeo Internacional Ciudad de Granollers frente al club francés Chebourg, al que se impusieron en un partido de lo más reñido y exigente por tan solo un tanto de diferencia, 35 a 34. Y, una vez más, la entrega, la capacidad de liderazgo y los goles del hijo de los ex duques de Palma han sido fundamentales para obtener su primer título de la temporada, reivindicando su papel a jugador revelación de la Liga Asobal a sus 24 años.

Con la sonada ausencia de toda su familia -a pesar de que tanto la infanta Cristina como Iñaki intentan arropar a su segundo hijo en sus compromisos deportivos siempre que pueden- Pablo contó con el apoyo de su novia Johanna Zott, que no se pierde ni un solo partido de su chico. Y aunque en esta ocasión llegó algo tarde tras cumplir con unos compromisos previos, su presencia se hizo notar en las gradas, animando y jaleando al Granollers durante los pocos minutos de juego de los que pudo disfrutar antes de que sonase el pitido final.

Exultante por su victoria y por haber ganado el Trofeo Ciudad de Granollers -empezando así la temporada de la mejor manera posible- Pablo se acercó a su pareja para fundirse en un romántico y tierno beso, con la joven de lo más sonriente al felicitar a su campeón.

Gestos de cariño que repitieron en varias ocasiones, confirmando que su relación atraviesa por su mejor momento tras dos años de amor, antes de abandonar el pabellón por separado. Al volante de su propio coche, el nieto del Rey Juan Carlos saludó con una sonrisa y un gesto con la mano a la prensa, sin pronunciarse sobre cómo ha ido el verano, qué hay de cierto en las informaciones sobre el estado de salud de su tía abuela Irene de Grecia, o sobre los rumores de que su primo Froilán habría recuperado la ilusión al lado de Miri Pérez, exconcursante de 'Masterchef' y de 'Supervivientes'.

