La Oreja de Van Gogh anuncia las primeras fechas de su nueva gira tras el regreso de Amaia Montero Un tour que llevará por nombre 'Tantas cosas que contar'

E.P. Viernes, 17 de octubre 2025, 15:08 Comenta Compartir

Dos días después de anunciar el regreso de Amaia Montero 18 años después de abandonar el grupo para empreder su carrera en solitario, 'La Oreja de Van Gogh' ha anunciado las primeras fechas de la gira con la que celebrarán, en 2026, su 30º aniversario en el mundo de la música.

Al margen de las especulaciones sobre las razones por las que Pablo Benegas ha dejado la banda -se rumorea que no estaría de acuerdo con que la 'reina del pop' exigiese tomar el control como condición para su vuelta, aunque su entorno lo ha negado asegurando que el único motivo es que quiere centrarse en su familia- y de las críticas porque el primer tema que han compartido en redes se parece sospechosamente a una canción que lanzaron con Leire Martínez en diciembre de 2020, 'LODVG' ha compartido lo que sus incondicionales llevaban tanto tiempo esperando, ¡en qué ciudades actuarán en su gira de regreso!

Un tour que llevará por nombre 'Tantas cosas que contar' y en el que no solo se celebrará la soñada vuelta de Amaia al grupo, sino también su 30º aniversario. Por el momento, paradas en 15 ciudades españolas a partir del próximo mayo, con un espectáculo único que incluirá grandes éxitos de 'La Oreja' como 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'... que han marcado a varias generaciones.

La primera fecha de la gira, Bilbao (9 de mayo), a la que seguirán conciertos en Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).

La elección del nombre del tour, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años, además de un auténtico homenaje a la historia de 'LODVG'. «Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», han expresado los miembros del grupo.

Los precios de las entradas, después de que se especulase con que no serían asequibles para todos los bolsillos, oscilarán entre los 45 y los 72 euros, y los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.