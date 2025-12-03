Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Omar Montes: «Mi hijo llora mucho por la noche, me tiene frito»

El cantante habla sobre la llegada de su primer hijo con Lola Romero, su convivencia con Omar Jr. y su adaptación a la paternidad

E. P.

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:30

El pasado 23 de octubre, Omar Montes y su novia, Lola Romero —conocida en redes como la 'Kardashian gitana'— dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Ismael, tras seis años de discreta relación. La noticia fue anunciada por su amigo íntimo Ilia Topuria a través de un storie en Instagram, mostrando a la pareja mirando con complicidad al recién nacido en brazos de su mamá, horas antes de que el propio cantante compartiese la primera imagen con su hijo. Omar ya es padre de Omar Jr., de 13 años, fruto de una relación anterior.

Un mes después, y adaptándose a la revolución que supone un recién nacido en casa, Omar Montes apadrinó la presentación de los nuevos perfumes UFC junto a otros rostros conocidos como Gloria Camila, Gabriela Guillén, Cayetana Guillén Cuervo y Lara Dibildos. Lejos de mostrar un lado idílico de la paternidad, confesó entre risas cómo es y se porta su bebé: «La paternidad muy bien, es muy guapo mi hijo. Llora mucho, pero bien. Pues que llora un montón. Por la noche no deja dormir. Me tiene frito».

El cantante destacó la ayuda de su hijo mayor: «Omar Jr. está como loco con él. Se quieren mucho, le tiene todo el día en brazos y dándole besitos», bromeando sobre la diferencia entre ambos niños: «El pequeño no le gusta que le den tanto beso porque es muy arisco. El grande es muy osito de peluche, pero el pequeño…».

Sobre la posibilidad de ampliar la familia, Omar no cerró la puerta: «Buff, pues no lo sé, el futuro lo dirá, muchas gracias», aunque por ahora disfruta de los retos y las alegrías que le trae la llegada de Ismael.

