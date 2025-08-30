Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila
Hace unas semanas trascendía la ruptura sentimental entre Olga Moreno y Agustín Ettiene. Lo que comenzó en el verano de 2022 como una amistad y conexión profesional -Agustín era representante de Olga y de otros rostros conocidos como Rocío Flores- se transformó en una historia de amor discreta y estable que sirvió de apoyo a la empresaria sevillana en los momentos más complicados de su vida, incluidos la separación de Antonio David Flores y el fallecimiento de su madre.
La ruptura se habría producido a finales de junio de 2025, poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera... y desde entonces se han mantenido alejados del foco mediático. Hasta ahora.
Ambos se han dejado ver en la fiesta de despedida de Gloria Camila y esto ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ya que a juzgar por las imágenes, la buena conexión entre ellos sigue existiendo.
Juntos y sonrientes, ninguno de ellos quisieron perderse la fiesta de despedida de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras y compartieron momentos de charla, confidencias y risas con varias amigas, entre las que estaba Amor Romeira.
Unas imágenes que reflejan la buena relación que siguen manteniendo a pesar de la información de su ruptura... quizás hayan sabido aparcar sus diferencias y se hayan reconciliado o simplemente hayan querido estar en la fiesta de Gloria Camila derrochando cordialidad para que esta disfrutase de su presencia.
