Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olga Moreno y Agustín Ettiene. E. P.

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila

Hace unas semanas trascendía la ruptura sentimental entre ambos

E. P.

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:39

Hace unas semanas trascendía la ruptura sentimental entre Olga Moreno y Agustín Ettiene. Lo que comenzó en el verano de 2022 como una amistad y conexión profesional -Agustín era representante de Olga y de otros rostros conocidos como Rocío Flores- se transformó en una historia de amor discreta y estable que sirvió de apoyo a la empresaria sevillana en los momentos más complicados de su vida, incluidos la separación de Antonio David Flores y el fallecimiento de su madre.

La ruptura se habría producido a finales de junio de 2025, poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera... y desde entonces se han mantenido alejados del foco mediático. Hasta ahora.

Ambos se han dejado ver en la fiesta de despedida de Gloria Camila y esto ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ya que a juzgar por las imágenes, la buena conexión entre ellos sigue existiendo.

Juntos y sonrientes, ninguno de ellos quisieron perderse la fiesta de despedida de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras y compartieron momentos de charla, confidencias y risas con varias amigas, entre las que estaba Amor Romeira.

Unas imágenes que reflejan la buena relación que siguen manteniendo a pesar de la información de su ruptura... quizás hayan sabido aparcar sus diferencias y se hayan reconciliado o simplemente hayan querido estar en la fiesta de Gloria Camila derrochando cordialidad para que esta disfrutase de su presencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
  2. 2 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
  3. 3 Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12
  4. 4 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  5. 5 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  6. 6 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  7. 7 Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar
  8. 8 La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
  9. 9 Buscyl, un reclamo en Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila