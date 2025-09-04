Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuria Roca, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Nuria Roca sobre el topless de Tamara Falcó: «Ella puede hacer lo que le dé la gana»

La presentadora defiende a la marquesa de Griñón tras las críticas por su posado en redes y también ha hecho un comentario sobre Sergio Ramos y Bertín Osborne

E. P.

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:11

Tamara Falcó se ha visto envuelta en la polémica tras compartir en sus redes un carrusel de fotos de sus vacaciones, entre las que destaca una imagen en la que aparece tumbada boca abajo en una colchoneta en la piscina sin la parte superior del bikini. Este posado, que la marquesa de Griñón publicó después de disfrutar de un verano junto a Íñigo Onieva, su madre Isabel Preysler, su hermana Ana Boyer y sus sobrinos en destinos como Maldivas, Marbella y Sotogrande, ha generado críticas por parte de quienes consideran que va en contra de los principios cristianos.

Nuria Roca, compañera de Tamara en 'El Hormiguero', salió en su defensa y restó importancia al debate: «Tengo que decir que vi la foto, la vi guapísima, pero no me fijé que se había quitado la parte de arriba para tomar el sol, o sea, no sabía que era un topless. Está guapísima, vamos, ella puede hacer topless y hacer lo que le dé la gana», declaró, añadiendo que no cree que a la marquesa le importe la polémica generada.

Además, la presentadora opinó sobre otros temas de actualidad: el salto de Sergio Ramos a la música con su tema Cibeles: «Claro que lo he escuchado. Bueno, Sergio es un tipo talentosísimo, con lo cual lo volcará ahora en el mundo de la música y fantástico, suena muy bien», dijo con una sonrisa.

Por último, Nuria Roca defendió a Bertín Osborne tras su reciente posado en portada de ¡HOLA! junto a Gabriela Guillén y su hijo: «Pues a mí es que me parece muy bien lo que haga todo el mundo, con lo cual me parece fantástico. Si ellos están contentos, yo también. No hay que meterse con nadie, que cada uno viva la vida como quiera. Faltaría más», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  2. 2 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  3. 3 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  4. 4 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  5. 5 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  6. 6 «Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
  7. 7 «Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene»
  8. 8 El municipio pionero en «animales bombero»
  9. 9 Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
  10. 10 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuria Roca sobre el topless de Tamara Falcó: «Ella puede hacer lo que le dé la gana»

Nuria Roca sobre el topless de Tamara Falcó: «Ella puede hacer lo que le dé la gana»