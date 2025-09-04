Nuria Roca sobre el topless de Tamara Falcó: «Ella puede hacer lo que le dé la gana» La presentadora defiende a la marquesa de Griñón tras las críticas por su posado en redes y también ha hecho un comentario sobre Sergio Ramos y Bertín Osborne

E. P. Madrid Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

Tamara Falcó se ha visto envuelta en la polémica tras compartir en sus redes un carrusel de fotos de sus vacaciones, entre las que destaca una imagen en la que aparece tumbada boca abajo en una colchoneta en la piscina sin la parte superior del bikini. Este posado, que la marquesa de Griñón publicó después de disfrutar de un verano junto a Íñigo Onieva, su madre Isabel Preysler, su hermana Ana Boyer y sus sobrinos en destinos como Maldivas, Marbella y Sotogrande, ha generado críticas por parte de quienes consideran que va en contra de los principios cristianos.

Nuria Roca, compañera de Tamara en 'El Hormiguero', salió en su defensa y restó importancia al debate: «Tengo que decir que vi la foto, la vi guapísima, pero no me fijé que se había quitado la parte de arriba para tomar el sol, o sea, no sabía que era un topless. Está guapísima, vamos, ella puede hacer topless y hacer lo que le dé la gana», declaró, añadiendo que no cree que a la marquesa le importe la polémica generada.

Además, la presentadora opinó sobre otros temas de actualidad: el salto de Sergio Ramos a la música con su tema Cibeles: «Claro que lo he escuchado. Bueno, Sergio es un tipo talentosísimo, con lo cual lo volcará ahora en el mundo de la música y fantástico, suena muy bien», dijo con una sonrisa.

Por último, Nuria Roca defendió a Bertín Osborne tras su reciente posado en portada de ¡HOLA! junto a Gabriela Guillén y su hijo: «Pues a mí es que me parece muy bien lo que haga todo el mundo, con lo cual me parece fantástico. Si ellos están contentos, yo también. No hay que meterse con nadie, que cada uno viva la vida como quiera. Faltaría más», concluyó.