«Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida te sorprende cuando llega la persona adecuada» La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, confirma su compromiso con Luis Enríquez y revela que se casarán el 25 de julio de 2026 en la Costa Brava, en una boda relajada y sin exclusiva

E. P. Madrid Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El pasado 8 de octubre, coincidiendo con su 56 cumpleaños, se dio a conocer que Susanna Griso y su pareja, Luis Enríquez Nistal, se habían comprometido tras seis meses de relación. La boda se celebrará el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava, donde la pareja ha adquirido una casa juntos.

La periodista confirmó la noticia con una sonrisa y una confesión sincera: «Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida está para contradecirte cuando llega la persona y esa relación con la que siempre has soñado». Añadió que Luis «reúne todos los requisitos» que busca en un compañero de vida y que «le hace sumamente feliz».

Susanna adelantó que su boda se celebrará en una localidad de Girona, cuyo nombre prefiere mantener en secreto por ahora. En tono distendido, invitó en directo a algunos de sus compañeros de 'Espejo Público', como Miquel Valls y Gema López, y bromeó sobre el código de vestimenta: «Nada de chaqués ni corbatas; quiero que todo el mundo esté cómodo, con ropa ligera, como las guayaberas del Rey Felipe en verano».

Este martes, Griso reapareció junto a Enríquez en los premios Los Leones de El Español, donde reveló que está viviendo «el momento más dulce» de su vida y ofreció algunos detalles sobre la organización de la boda. «Hay tiempo para todo. Estoy delegando bastante: tengo buenos amigos que me están ayudando con la música, las flores y las sorpresas. Quiero disfrutar sin estrés», explicó.

Sobre el número de invitados, reconoció entre risas que será difícil mantener la boda en un formato íntimo: «Nuestra idea era hacer algo pequeño, pero con tantos amigos va a ser casi imposible».

También aclaró que la ceremonia se celebrará «en un sitio cerrado» y que no habrá exclusiva: «No nos vamos a esconder, pero tampoco habrá venta de imágenes. Ya buscaremos la fórmula para tener un detalle con todos vosotros», comentó con complicidad.

Finalmente, la periodista habló con cariño de Gonzalo Miró, excompañero en 'Espejo Público' y ahora en TVE: «Le echo de menos. Nos reíamos y nos picábamos mucho. Nos echamos de menos mutuamente, pero me alegro mucho por él porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece».