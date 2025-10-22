Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susanna Griso, ante los medios de comunicación. E. P.

«Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida te sorprende cuando llega la persona adecuada»

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, confirma su compromiso con Luis Enríquez y revela que se casarán el 25 de julio de 2026 en la Costa Brava, en una boda relajada y sin exclusiva

E. P.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:45

Comenta

El pasado 8 de octubre, coincidiendo con su 56 cumpleaños, se dio a conocer que Susanna Griso y su pareja, Luis Enríquez Nistal, se habían comprometido tras seis meses de relación. La boda se celebrará el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava, donde la pareja ha adquirido una casa juntos.

La periodista confirmó la noticia con una sonrisa y una confesión sincera: «Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida está para contradecirte cuando llega la persona y esa relación con la que siempre has soñado». Añadió que Luis «reúne todos los requisitos» que busca en un compañero de vida y que «le hace sumamente feliz».

Susanna adelantó que su boda se celebrará en una localidad de Girona, cuyo nombre prefiere mantener en secreto por ahora. En tono distendido, invitó en directo a algunos de sus compañeros de 'Espejo Público', como Miquel Valls y Gema López, y bromeó sobre el código de vestimenta: «Nada de chaqués ni corbatas; quiero que todo el mundo esté cómodo, con ropa ligera, como las guayaberas del Rey Felipe en verano».

Este martes, Griso reapareció junto a Enríquez en los premios Los Leones de El Español, donde reveló que está viviendo «el momento más dulce» de su vida y ofreció algunos detalles sobre la organización de la boda. «Hay tiempo para todo. Estoy delegando bastante: tengo buenos amigos que me están ayudando con la música, las flores y las sorpresas. Quiero disfrutar sin estrés», explicó.

Sobre el número de invitados, reconoció entre risas que será difícil mantener la boda en un formato íntimo: «Nuestra idea era hacer algo pequeño, pero con tantos amigos va a ser casi imposible».

También aclaró que la ceremonia se celebrará «en un sitio cerrado» y que no habrá exclusiva: «No nos vamos a esconder, pero tampoco habrá venta de imágenes. Ya buscaremos la fórmula para tener un detalle con todos vosotros», comentó con complicidad.

Finalmente, la periodista habló con cariño de Gonzalo Miró, excompañero en 'Espejo Público' y ahora en TVE: «Le echo de menos. Nos reíamos y nos picábamos mucho. Nos echamos de menos mutuamente, pero me alegro mucho por él porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 La predicción de las cabañuelas para esta semana: «Por San Severino y San Hilarión, prepara...»
  4. 4 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  5. 5 Encuentran una granada de mortero de la Guerra Civil en Parada de Arriba
  6. 6 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  7. 7 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  8. 8 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  9. 9 Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones»
  10. 10 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida te sorprende cuando llega la persona adecuada»

«Nunca pensé que volvería a casarme, pero la vida te sorprende cuando llega la persona adecuada»