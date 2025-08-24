Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Fran Redondo. E.P.

El nieto artista de Julián Muñoz presenta su primer single

Quiere que se le conozca solo por su labor musical

E.P.

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:25

Fran Redondo acudió este sábado a 'Fiesta' para promocionar su primer single. Le conocimos en los platós cuando su abuelo, Julián Muñoz, estaba pasando por la etapa final de su enfermedad... pero ahora, el joven ha querido que se le conozca por su trabajo.

Sin embargo, con lo que no contaba el nieto de Mayte Zaldívar es que se iba a encontrar con el testimonio de la familia paterna de su madre Eloisa... algo que esquivó asegurando que su verdadero abuelo y el que ha ejercido como tal es el que fuera alcalde de Marbella.

Además, su abuela entró por teléfono para apoyar a su nieto en su inicio como cantante y dejar claro que no va a hablar de la familia del padre de su hija porque los suyos son conocedores de la historia.

Eso sí, cuando terminó su intervención en el programa, Fran no quiso atender a la prensa, parece que ahora tiene más claro que nunca su papel y quiere que se le conozca por sus nuevos trabajos musicales y dejar de ser 'el nieto de Julián Muñoz'.

