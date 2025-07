Nacho Palau niega nervioso que siga enamorado de Miguel Bosé

E.P. Lunes, 21 de julio 2025, 12:24 Comenta Compartir

Mientras Miguel Bosé triunfa en España con su gira 'Importante Tour' en su regreso a los escenarios 7 años después tras superar sus problemas en las cuerdas vocales, Nacho Palau se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para revelar los motivos de su ruptura y dar la última hora sobre su lucha judicial para que sus hijos Ivo y Telmo tengan relación con los del cantante, Diego y Tadeo.

Asegurando que no tiene contacto con el artista desde hace tres años, y dejando claro que tampoco tiene ganas de saber nada de él por lo mal que se ha portado en los últimos tiempos, el escultor ha hablado a corazón abierto sobre las infidelidades del hijo de Lucía Bosé y el carácter complicado y autoritario que dinamitó su historia de amor en la que, como ha reconocido, llegó a sentirse «altratado».

Unas durísimas declaraciones en las que muchos ven una venganza de Nacho a Miguel porque todavía seguiría enamorado de él y no habría logrado pasar página tras su separación en 2018. Algo que el valenciano ha negado con una risa nerviosa ante las cámaras de Europa Press: «No, pues que no. Pues que no, que no, que no. Lo quiero, lo quiero... lejos. No quiero saber absolutamente nada de él» asegura.

Dejando claro que lo único que busca es el bienestar de sus hijos, el exconcursante de 'Supervivientes' confiesa que no le desea nada malo y que tenga «salud, dinero y amor». Sin embargo, sí ha lanzado una advertencia al revelar que no descarta escribir sus memorias y contar al detalle cómo fue su relación con el cantante de 'Amante bandido'.

