Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robert Reford. E. P.

Muere Robert Redford a los 89 años

Legendario director y actor protagonista de filmes como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', ha muerto la madrugada del martes en su casa de Utah (Estados Unidos)

E. P.

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:44

Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', ha muerto la madrugada del martes en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años.

Su fallecimiento, en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según recoge The New York Times, la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, pero no especificó la causa.

Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la fimografía de Redford incluye títulos como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'El golpe' (1973), 'Nuestros años felices' (1973), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'Todos los hombres del presidente' (1976) o 'Gente corriente' (1980), su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  3. 3 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  4. 4 Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
  5. 5 El Hospital resiste frente al hongo que ha generado alarma en Europa
  6. 6 Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera
  7. 7 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  8. 8 José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos
  9. 9 El pueblo de Castilla y León que marcó el récord absoluto de calor este verano: 43,4 grados
  10. 10 El servicio de Medicina Interna de Salamanca estrena su hospitalización a domicilio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Muere Robert Redford a los 89 años

Muere Robert Redford a los 89 años