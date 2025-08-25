Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años Uno de sus papeles más icónicos fue el de 'Yo soy la Juani'

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, ha fallecido este domingo a los 42 años en Madrid por una enfermedad. Nacida en Madrid en 1983, Echegui destacó por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos y auténticos, ganándose el respeto tanto del público como de la crítica.

Uno de sus papeles más conocido fue el de 'La Juani' en 'Yo soy la Juani'. Lo suyo es el cine y lo demostraba con cada personaje que interpreta. Aunque oficialmente debutase en 2006 con la cinta de Bigas Luna, anteriormente participó en dos películas más, Cerrojos en 2004 y el Album Blanco un año más tarde. Después de su nominación y demostración de talento interpretativo con 'Yo soy la Juani', no paró de trabajar.