Montoya vuelve a Barcelona con una sonrisa y sin Anita Williams El artista ha actuado en una de las salas de la ciudad condal

E.P. Domingo, 31 de agosto 2025, 18:28

Demostrando que está recuperado de esa mala época que pasó tras salir de 'Supervivientes 2025' y romper con Anita Williams, José Carlos Montoya ha vuelto a la ciudad donde vivió con esta, Barcelona. Y lo ha hecho por una buena casa: la música.

El artista ha actuado en una de las salas de la ciudad condal, interpretando sus temas más icónicos y lo ha hecho con una sonrisa en su rostro, dejándose querer por sus seguidores y derrochando estilo.

Hace unos días, Montoya reconocía estar saboreando de nuevo la felicidad después de haber pasado unos meses alejados de los medios de comunicación y tratarse con profesionales al sentir que la fama le aplastaba -por la exposición que ha tenido este último año- y ahora ya vuelve a ser él.

Aunque nunca se fue del mundo de la música, el artista ahora quiere retomar de nuevo su faceta como cantante y distanciarse de los platós de televisión en los que conocimos su historia de amor y el 'fracaso' que vivió tras su paso por Honduras.