Miri Pérez-Cabrero revoluciona las nominaciones de 'Supervivientes All Stars': «Quedamos cuatro mujeres en el concurso» La gala del jueves estuvo marcada por la salida del ex de Isa Pantoja y por la decisión inédita de Miri, que protegió a las concursantes y dejó al grupo masculino como principal foco de nominaciones

E. P. Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

La última gala de 'Supervivientes' fue intensa y cargada de emociones. Alejandro Albalá fue expulsado tras perder su duelo final contra Miri Pérez-Cabrero, poniendo punto y final a su primera nominación y a cualquier atisbo de historia de amor con la influencer, que nunca pasó de la amistad en Honduras.

De estar al borde de la expulsión, Miri dio un giro total al concurso al convertirse en líder de la semana. Ganó un duro juego frente a Carlos Alba, obteniendo inmunidad y el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros. Eufórica, dedicó el collar a todas las mujeres, especialmente a las madres, y aprovechó su ventaja para proteger a Gloria Camila, Jessica Bueno, Adara Molinero y a ella misma, dejando fuera de peligro a las chicas tras las salidas de Elena Rodríguez, Fani Carbajo y Sonia Monroy.

Antes de abandonar la palapa, Albalá lanzó su 'beso de Judas' a Gloria Camila, quien partía con un punto extra en unas nominaciones más intensas que nunca tras más de un mes de concurso.

Entre los nominados, Gloria Camila eligió a Noel Bayarri por considerarlo provocador y poco comprometido con la convivencia, elección respaldada por Tony Spina y Jessica Bueno. Adara Molinero y Rubén Torres optaron por Carlos Alba, mientras que Iván González decidió no tocar a sus compañeras. Carlos nominó a Rubén Torres, considerando que los «titanes hay que quitárselos de en medio», y Noel coincidió con esta decisión por rencillas previas.

Con Noel, Carlos y Rubén como nominados, Miri tuvo que ejercer su derecho de nominar a otro concursante. Dejando de lado sus diferencias con Adara y Gloria Camila, eligió a Tony Spina, defendiendo a las mujeres que quedan en el reality: «Quedamos cuatro chicas en el concurso y, aunque tenga discusiones con ellas, no las voy a tocar. Así que nomino a Tony, con el que más conflictos he tenido. Le deseo suerte».

De este modo, la lista de nominados de la semana quedó protagonizada por los chicos, y la expulsión del próximo jueves se decidirá entre Rubén Torres, Noel Bayarri, Carlos Alba y Tony Spina, mientras Iván González se salvó por inmunidad.