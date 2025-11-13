Marta Pombo confiesa que se casó sabiendo que su matrimonio no funcionaría: «No tenía valor para decir que no» La influencer se abre en el podcast 'ac2ality' sobre su difícil estado emocional durante su boda con Luis Giménez y reflexiona sobre los errores que la llevaron al divorcio, sin criticar las decisiones actuales de su ex como padre

E. P. Madrid Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:59

Marta Pombo se ha sincerado como nunca en el podcast 'ac2ality', revelando que su matrimonio con Luis Giménez en 2019 fue un error que ya intuía desde el principio. Un año después de dar el «sí quiero», la influencer anunciaba su divorcio, pero no ha sido hasta ahora cuando ha confesado que se casó con la certeza de que la relación no funcionaría.

«Yo no me quería casar. Sabía que no iba a funcionar. No sabía que ya tenía depresión, pero estaba en piloto automático y era incapaz de tomar decisiones. Preferí seguir con la idea que tuve durante diez años, aun sabiendo que tendría un final. Fue una batalla mental muy dura», explicó Marta.

Durante su reaparición en la gala de los premios Glamour Women of the Year 2025, la influencer profundizó en sus declaraciones: «Fui muy sincera, hablé desde el corazón. Estaba en un momento muy malo psicológicamente. Mi ex y yo habíamos pasado diez años juntos y habíamos cambiado totalmente de caminos, de aspiraciones, de proyectos… ya no buscábamos lo mismo. Me casé un poco por seguir la corriente, porque es lo que toca».

Emocionada, Marta añadió: «No supe salir. Mi cabeza estaba disociada de mi cuerpo. Yo ya sabía que no me quería casar, pero no tuve el valor. Ojalá lo hubiese tenido. A pesar de todo, no me puedo arrepentir de nada; de cada error aprendes mogollón y gracias a todo lo vivido tengo lo que tengo hoy».

Por su parte, Luis Giménez, que rehizo su vida con Mailaen Moreno y tienen un hijo en común, ha compartido en redes sociales que no piensa renunciar a su estilo de vida actual por su hijo y planea que reciba «homeschooling» hasta que sea necesario ir al colegio.

Marta, prudente, evitó criticar públicamente a su ex: «Cada uno afronta la maternidad y la paternidad como cree que debe. Los hijos cambian la vida, traen lo mejor y también implican sacrificio. No me meto ni juzgo». Sin embargo, sí subrayó su opinión personal: «Creo que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a nuestros hijos, porque son indefensos e inocentes y es nuestra responsabilidad guiarlos en la vida».