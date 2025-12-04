María Zurita, firme en su defensa al Rey Juan Carlos: «Me parece maravilloso que cuente su verdad» La sobrina del Emérito asegura que le parece muy bien que las memorias hayan visto la luz coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la monarquía

E. P. Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:39

Tras la llegada a las librerías españolas de las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', y ante la escasa promoción realizada por la editorial Planeta —que ya había publicado el libro en Francia hace casi un mes— su autora, Laurence Debray, organizó una presentación en pequeño formato en una conocida galería de arte del centro de Madrid, a la que asistieron algunas de las personas más cercanas al Emérito.

Entre los presentes se encontraban la hija del Rey, la infanta Elena, y sus sobrinas Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita, quien acudió acompañada de su amiga Susanna Griso, aprovechando la ocasión para concertar una entrevista para Espejo Público con Debray. Con su asistencia, estas miembros de la familia mostraron su apoyo al monarca y a sus memorias, desmarcándose de la postura oficial de la Casa Real, que decidió no pronunciarse sobre el libro.

Mientras la infanta Elena optó por guardar silencio frente a las cámaras, la hija de la infanta Margarita expresó claramente su respaldo a su tío con educación y entusiasmo. “Me acaba de llegar el libro por Amazon. Es una historia fascinante, la historia de mi tío. Me parece maravilloso que cuente su verdad”, afirmó sonriendo. Reconoció además que, aunque “nunca es un buen momento”, considera positivo que las memorias hayan sido publicadas ahora, coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la monarquía.

María Zurita también se pronunció sobre el reciente vídeo del Emérito en redes sociales, criticado por Zarzuela como “no oportuno” ni “necesario”. La joven defendió a su tío con firmeza: “Me parece un mensaje a los jóvenes para leer el libro, fantástico. Hay que leer este libro, cuenta la historia de nuestro país desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más importantes. Hay que leerlo”, recalcó.