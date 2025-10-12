Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

María Zurita. E.P.

María Zurita: desde su encuentro con la Reina Sofía hasta la boda de su amiga Susanna Griso

La hija de la Infanta Doña Margarita, amiga íntima de Susanna Griso, fue preguntada por la feliz noticia del compromiso matrimonial de la presentadora y aseguraba alegrarse «mucho»

E.P.

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:16

Comenta

María Zurita está saboreando una de las etapas más dulces de su vida. Disfrutando al máximo de su familia, la sobrina del Rey Juan Carlos está exprimiendo también su participación en 'Decomasters' junto con Antonia Dell'Atte.

De ella precisamente ha hablado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva cuando le preguntábamos por cómo es como compañera. María aseguraba que es «maravillosa» y «única» a pesar de todo lo que se ha comentado de ella a lo largo de los últimos años.

Además, también confesaba que a Mar Flores y Carlo Costanzia les ve «muy bien» en el programa y que «como compañeros son magníficos». Y es que estas últimas semanas se había comentado que madre e hijo no tienen ningún tipo de relación en las grabaciones del programa, algo que María ha desmentido.

La hija de la Infanta Doña Margarita, amiga íntima de Susanna Griso, fue preguntada por la feliz noticia del compromiso matrimonial de la presentadora con Luis Enríquez Nistal y, tan discreta como siempre, aseguraba alegrarse «mucho» por ella.

Por último, después de comer hace unos días con toda su familia y la Reina Sofía por el cumpleaños de su padre, Carlos Zurita, María desvelaba que el encuentro con la emérita fue «muy bien» y con «mucho cariño».

