María del Monte: «Lo más duro de mi vida ha sido no despedirme de mi hermano ni de mi madre» La artista se rompe en llanto en 'Y ahora Sonsoles' al recordar a sus familiares fallecidos y reivindica el cuidado de los mayores en sus últimos días

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Muy emocionada, María del Monte se sinceró este martes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' sobre el duro golpe que supuso para ella la pérdida de su madre, Bibiana Algaba, y de dos de sus hermanos, Antonio y Juan Carlos —padre de Antonio Tejado—, todos fallecidos a causa del Covid-19 en apenas un año. La artista se rompió al recordar a sus familiares mientras comentaban el trágico fallecimiento de Encarnita Polo, estrangulada en una residencia de ancianos en Ávila.

«Yo lo he pasado mal en muchas ocasiones, pero de lo más duro de mi vida es no haberme despedido de mi hermano y haber tenido que desmontar la vida de mi madre. Superas un palito, superas dos, tres... pero ya la paliza empieza a hacer mella», confesó entre lágrimas.

Reivindicando la importancia de cuidar a los mayores con el mismo cariño que se da a un niño en su etapa final de vida, María aseguró: «Yo he vivido por y para mi madre. Sigue siendo mi reina y lo seguirá siendo. Hablo con ella todos los días por dentro».

Sobre la muerte de Encarnita Polo, comentó: «Por las circunstancias, porque morirse estamos aquí, todos nos vamos a ir en algún momento, pero las circunstancias han sido lamentables». La emoción le sobrecogió mientras recordaba a sus seres queridos y tuvo que abandonar el programa con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, María se mostró seria y no quiso pronunciarse sobre el perdón público de Kiko Rivera a Isa Pantoja, dejando en el aire si ha hablado con su ahijada o si espera un acercamiento con su hermano: «Sabéis que hay cosas de las que no hablo, así es que... Muchas gracias, chicos. Buenas tardes», concluyó.