María José Suárez, sobre el nuevo romance de Escassi: «Deseo que todo el mundo sea feliz» Álvaro Muñoz Escassi habría vivido un verano intenso con una influencer, aunque la relación no parece destinada a continuar, según fuentes cercanas

E. P. Madrid Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:16

Álvaro Muñoz Escassi podría haber vuelto a ilusionarse tras su reciente ruptura con Sheila Casas, días después de regresar de 'Supervivientes'. Según ha revelado Giovanna González en 'Vamos a ver', el jinete habría pasado el verano con una mujer dedicada a las redes sociales, cuya identidad no ha trascendido: «Han pasado el verano juntos, no se esconden y hacen planes con amigos».

No obstante, la relación parece estar «enfriándose», ya que ambos habrían llegado a la conclusión de que «como pareja no es lo que ellos esperaban, aunque ha sido un verano intenso. Los dos tienen claro que esto no va a ir más allá».

María José Suárez, ex pareja de Escassi durante tres años y quien terminó la relación en junio de 2024 tras descubrir la infidelidad del jinete con la transexual Valeri Cuéllar, reaccionó con indiferencia ante esta nueva relación: «No sé corazón. No tengo ni idea ni es asunto mío ya, yo deseo que todo el mundo sea feliz y que nos vaya bien a todos».

Aunque Suárez no aclaró si mantiene su romance con el empresario mexicano con el que viajó recientemente a Nueva York, sí manifestó su apoyo a la colombiana con la que Escassi le fue infiel tras sufrir una agresión por parte de su pareja: «Claro que la apoyé, en ese momento sí. La verdad que me supo muy mal, pero ya está, ya terminó la cosa ahí».