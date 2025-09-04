María José Suárez, sobre el nuevo romance de Escassi: «Deseo que todo el mundo sea feliz»
Álvaro Muñoz Escassi habría vivido un verano intenso con una influencer, aunque la relación no parece destinada a continuar, según fuentes cercanas
E. P.
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:16
Álvaro Muñoz Escassi podría haber vuelto a ilusionarse tras su reciente ruptura con Sheila Casas, días después de regresar de 'Supervivientes'. Según ha revelado Giovanna González en 'Vamos a ver', el jinete habría pasado el verano con una mujer dedicada a las redes sociales, cuya identidad no ha trascendido: «Han pasado el verano juntos, no se esconden y hacen planes con amigos».
No obstante, la relación parece estar «enfriándose», ya que ambos habrían llegado a la conclusión de que «como pareja no es lo que ellos esperaban, aunque ha sido un verano intenso. Los dos tienen claro que esto no va a ir más allá».
María José Suárez, ex pareja de Escassi durante tres años y quien terminó la relación en junio de 2024 tras descubrir la infidelidad del jinete con la transexual Valeri Cuéllar, reaccionó con indiferencia ante esta nueva relación: «No sé corazón. No tengo ni idea ni es asunto mío ya, yo deseo que todo el mundo sea feliz y que nos vaya bien a todos».
Aunque Suárez no aclaró si mantiene su romance con el empresario mexicano con el que viajó recientemente a Nueva York, sí manifestó su apoyo a la colombiana con la que Escassi le fue infiel tras sufrir una agresión por parte de su pareja: «Claro que la apoyé, en ese momento sí. La verdad que me supo muy mal, pero ya está, ya terminó la cosa ahí».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.