Mari Ángeles Grajal elogia al Rey Juan Carlos I y opina sobre sus memorias: «Ha sido un rey extraordinario y una persona encantadora» La doctora acudió al Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro y habló por primera vez sobre las memorias del emérito, a quien definió como «simpatiquísimo y muy divertido», además de reconocer que no tiene intención de rehacer su vida sentimental

Mari Ángeles Grajal se dejó ver este jueves, 13 de noviembre, en el tradicional Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro, donde habló por primera vez sobre las memorias que el Rey Juan Carlos I ha publicado en Francia y que llegarán a España el próximo mes de diciembre.

Con su habitual cercanía, la doctora tuvo palabras muy afectuosas hacia el monarca emérito, reflejando la buena relación que este mantenía con su difunto esposo. «Ha sido un rey extraordinario y, como persona, súper buena gente, simpático, simpatiquísimo y muy divertido», declaró.

Grajal destacó además el papel histórico del Rey en la transición española: «Como todo el mundo sabe, en las distancias cortas es mucho más atractivo. Su labor como rey de España ha sido inmejorable. Es uno de los protagonistas de la transición y hay que reconocerle ese mérito. Como persona, es encantador».

Sobre las memorias del monarca, Grajal confesó que aún no las ha leído, aunque ha escuchado hablar de ellas: «Me parece un ejercicio de contar la verdad de su vida. Podía habérselo callado». En su opinión, el libro responde a dos motivaciones: «Reconciliación y ajuste de cuentas para algunos», aunque cree que el Rey «habrá contado lo que ha querido, porque hay cosas muy personales que uno no comparte con nadie».

Finalmente, la doctora aseguró que no tiene intención de rehacer su vida sentimental: «No, nunca me lo he planteado. Estoy muy bien sola… sobre todo cuando has tenido una referencia tan alta, porque no voy a encontrar otro igual».