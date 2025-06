Marcia Di Lele reaparece y suelta una bomba sobre Makoke: «Su novio es un toro... Todo grande»

E. P. Madrid Viernes, 20 de junio 2025, 18:21 Comenta Compartir

Lejos de los focos y de las polémicas que la rodearon tras su sonado romance con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' —que acabó con la relación del empresario y Ágatha Ruiz de la Prada—, Marcia Di Lele ha vuelto a escena. La brasileña, afincada en Suiza, reapareció este jueves en los Premios Talento organizados por Jenny Llada en Madrid… y lo hizo con nuevo bombazo.

«Yo tuve un romance con Gonzalo, el prometido de Makoke», confesó sin rodeos. «Le conocí hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy guapo e inteligente. No sé si se va a acordar de mí porque, por aquel entonces, era rubia y ahora soy pelirroja», bromeó con complicidad.

Pero lo más jugoso vino después, cuando se refirió a su intimidad con Gonzalo: «No puedo decir si es buen amante… porque no pude. ¡Es que es un toro! Todo grande. No pude. Makoke sí».

Aprovechando su regreso a España, Marcia no dejó pasar la oportunidad de ajustar cuentas con Ágatha Ruiz de la Prada, con quien mantiene una tensa relación desde hace años. «La he demandado por unas declaraciones que hizo sobre mí en una revista, pero no responde. Va contra todos: contra la Reina Letizia, contra mí…». Incluso lanzó una peculiar propuesta a la diseñadora tras su reciente ruptura con José Manuel Díaz-Patón. «Yo puedo darle unas clases de amor. Le vendrían bien», dijo con ironía, antes de lanzar un ultimátum: «Si no me pide perdón públicamente, nos veremos en los tribunales».