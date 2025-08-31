Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Terelu Campos.

Mar Flores felicita a Terelu Campos en su 60 cumpleaños

Ha regresado este sábado de sus vacaciones en Ibiza

E.P.

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:30

Mar Flores ha regresado este sábado de sus vacaciones en Ibiza y a su llegada al aeropuerto de Madrid ha sido interceptada por las cámaras de la prensa. Visiblemente nerviosa y con ganas de llegar a casa, la modelo ha atendido amablemente a los reporteros para mandar un mensaje de lo más especial.

Justo en el día que Terelu Campos cumple 60 años, la modelo ha querido aprovechar la presencia de las cámaras para felicitarla de manera cordial y demostrar así que su relación es más que buena.

Sin embargo, el rostro se le cambiaba y se tomaba a broma cuando le preguntaban por los rumores de ruptura sentimental con Elías Sacal, resoplando ante los micrófonos sin querer desmentir que sea cierto.

Tras descansar con los sus seres queridos en Ibiza, la modelo lucía un color bronceado envidiable y sonreía ante las cámaras al preguntarle cómo se lo ha pasado con ellos... reflejando que han sido unos días de desconexión que ha disfrutado al máximo.

