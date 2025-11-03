Makoke se emociona al hablar del estado de salud de su nuera: «La vida es un camino de obstáculos...» Makoke se ha mostrado afectada y muy orgullosa de cómo está sobrellevando su nuera la enfermedad

E. P. Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Javier Tudela y Marina Romero están alejados del foco mediático desde que el pasado 12 de septiembre, día en el que Makoke iba a dar el 'sí quiero' a Gonzalo, la influencer hacía pública su enfermedad a través de un emotivo post en Instagram agradeciendo su apoyo incondicional a su pareja, revelando así que ella es el familiar con un problema de salud por el que la colaboradora había decidido cancelar su boda 'in entremis' tres semanas antes.

Centrada en su recuperación y en los dos hijos que tiene en común con el hermano de Anita Matamoros -Javi Jr. (4) y Bianca (1)-, Marina ha reaparecido en una imágenes de Europa Press que ha emitido 'Fiesta' este fin de semana, y en las que se la ve de lo más ilusionada con el negocio que va a poner en común con su novio y en el que, a pesar de los complicados momentos que están viviendo, están completamente volcados.

Presente en el plató del programa de Mediaset, Makoke se ha mostrado emocionada y muy orgullosa de cómo está sobrellevando su nuera la enfermedad: «Ellos son parte de un nuevo proyecto gastronómico en el mercado de Aravaca. Marina no para de trabajar, está muy ilusionada. Son gente joven y es normal que tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para».

«La vida es un camino de obstáculos y este es uno más. Estamos muy bien, ellos son una familia increíble, son los cuatro una piña. Da gusto verlos, cómo se quieren... Van camino de los nueve años juntos. Son una pareja sólida y bonita. Convivo mucho con ellos y jamás he visto una pelea, es digno de admirar», ha confesado conteniendo la emoción.

Respecto a cómo se encuentra Marina, Makoke ha expresado que «estamos ahí superándolo, más unidos que nunca y ellos son una familia increíble. Está todo bien, no os puedo decir más. A mí no me concierne decirlo, es ella», dejando entrever que aunque todo va bien, prefiere no entrar en detalles al no tratarse de su vida sino de la de la novia de su hijo Javi.

«Cada día a estoy más convencida de que hay que disfrutar cada minuto de la vida, que los problemas importantes son los de la salud. Todos los demás, se arreglan» ha reflexionado emocionada.

Temas

familia

salud

Instagram