Makoke aplaza su boda con Gonzalo Fernández
La colaboradora confirma que el enlace previsto en Ibiza para el 12 de septiembre no se cancela, sino que se pospone, y asegura que la pareja atraviesa un momento de máxima unión
E. P.
Madrid
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:04
El programa 'TardeAR' sorprendía este jueves al anunciar en directo que Makoke y su pareja, Gonzalo Fernández, habían cancelado su boda, prevista para el próximo 12 de septiembre en Ibiza. Una información que poco después confirmaba la propia colaboradora a través de sus redes sociales, aunque matizando que no se trata de una ruptura ni de una cancelación definitiva, sino de un aplazamiento por motivos familiares.
En un comunicado publicado en Instagram, Makoke explicó: «El motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado». El mensaje fue acompañado de una fotografía en la que aparece sonriente junto a Gonzalo.
Posteriormente, compartió otro texto más breve en el que insistía: «La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca». Con estas palabras, quiso disipar cualquier rumor de crisis en la pareja.
La noticia llega apenas tres semanas antes de la fecha señalada y pocos días después de que el programa 'Fiesta' desvelara que Gonzalo había pasado una noche en el calabozo a finales de 2024, lo que provocó especulaciones sobre la continuidad del enlace. En aquel momento, Makoke defendió públicamente a su novio, asegurando: «Sé con quién me caso. No me altera en absoluto lo que se diga».
