Lydia Lozano. E. P.

Lydia Lozano se ausenta en la pequeña pantalla para cuidar a su marido

El esposo de la colaboradora sufrió problemas tras una operación de espalda y necesita constantes análisis para controlar una infección que afectó su corazón

E. P.

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:55

Lydia Lozano ha vuelto a ausentarse del programa '¡De viernes!' esta semana debido a las complicaciones de salud que está sufriendo su marido, Charly, tras la operación de espalda que se realizó hace varias semanas.

Al inicio del programa, Beatriz Archidona informó que «falta una pieza fundamental» por «causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido Charly», y no dudó en enviarle un mensaje de apoyo: «Te queremos y te esperamos aquí en tu casa».

Tras la cirugía de espalda, el marido de Lydia presentó una complicación provocada por una bacteria que dañó una válvula, lo que obligó a someterlo a otra operación cardíaca.

«Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la zona del corazón y ahora tienen que hacerle análisis continuamente para comprobar si la bacteria ha vuelto a aparecer», explicaba la colaboradora, visiblemente angustiada por la situación.

En las dos semanas anteriores, Lozano había asistido al programa, participando en entrevistas con Kiko Rivera e Isa Pantoja. Sin embargo, este viernes ha optado por no acudir al plató y quedarse junto a su marido durante estos delicados momentos.

