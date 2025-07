Lucía Rivera y la detención de su padre: «Es un tema muy serio...»

E. P. Viernes, 18 de julio 2025, 13:19 Comenta Compartir

A pesar de que hasta ahora no había querido pronunciarse sobre la detención de su padre, Cayetano Rivera, la madrugada del pasado 30 de junio tras protagonizar un altercado con unos agentes de la Policía Nacional en un conocido local de comida rápida de la capital, Lucía Rivera ha roto su silencio para defender al torero en la gran noche de la moda española.

La modelo ha posado en la alfombra roja de la segunda edición de los Premios de la Academia de la Moda celebrada en la escalinata de la Biblioteca Nacional y, mientras su progenitor se mantiene alejado del foco mediático tras haber puesto el asunto en manos de su abogado, Joaquín Moeckel -que estaría planteándose tomar medidas legales por detención ilegal- ella no ha dudado en dejar claro que su padre es de todo menos agresivo.

Revelando que ha estado con su padre durante las recientes vacaciones que ha pasado en Mallorca con su hijo Cayetano (7), Lucía ha preferido no revelar cómo se encuentra: «Tenéis que hablar con él y ya sabéis por dónde vais a ir y ya sabéis que estos temas... No voy a entrar, aparte que es un tema muy serio y que no tengo que hablar... En unos premios de la moda hay que hablar de moda y hay que respetar la moda». «Tiene que hablar él. Yo no puedo deciros nada porque además es que es un tema bastante serio y yo creo que es frivolizar si lo hablo aquí» ha afirmado incómoda.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que el torero es una persona pacífica. «Él es muy amable. Sí, él nunca entra en estas cosas y es que él odia todo lo que sea contar su vida, nunca cuenta nada. Voy a aprender de él, a callarme un poquito. Pero agresividad cero. No hay ninguna agresividad» ha asegurado rotunda, expresando que aunque «él es un tío súper calmado es más el revuelo, cuando hay una noticia que sale un poco de la línea de lo calmado que es, pues pasa lo que pasa».

«Exacto, exacto» ha confirmado cuando le hemos preguntado si han puesto el tema en manos de la Justicia, evitando dar ningun detalle sobre la versión de Cayetano de qué sucedió realmente con los agentes de la Policía Nacional para que le detuviesen y le trasladasen al calabozo durante varias horas. «Ay, que no voy a entrar» ha zanjado.

Cambiando de tema, Lucía tampoco ha querido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que su prima Cayetana Rivera habría roto con Manuel Vega después de 4 años de relación -«ay, yo no tengo nada que ver en eso» ha esquivado- aunque sí ha aplaudido lo «guapísima» que sale la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo esta semana en la portada de la revista '¡Hola!': «Raro sería que saliera fea, es imposible. Guapísima, además con joyas de Rabat. Me gusta eso, me gusta. Familia, familia, muy bien. Además, los dos, fíjate».