Lucas rompe su silencio sobre Andy y su polémica: «Le quiero como si fuera de mi sangre» El cantante niega los rumores sobre conflictos económicos y personales con su excompañero, y se centra en su operación de nariz y nuevos proyectos familiares y profesionales

Tras semanas de rumores y polémicas sobre su relación con Andy a raíz de la despedida de 'Andy y Lucas' y las especulaciones sobre supuestas deudas, Lucas ha decidido romper su silencio. El cantante, que ha salido a la luz tras anunciar que denunciará a Álvaro, expromotor de sus conciertos y exmarido de su actual pareja, ha tendido la mano a Andy, asegurando que le quiere «como si fuera de su sangre», a pesar de que actualmente están distanciados.

En su reaparición en la estación del AVE, junto a su mujer para acudir a la revisión médica que determinará si puede operarse de la nariz, Lucas ha asegurado sentirse positivo y con ganas de recibir buenas noticias tras un año complicado. «Fuerte en familia. Fuerte», afirmó, priorizando su salud y evitando entrar en polémicas sobre su vida personal.

Lucas también ha desmentido tajantemente los rumores que le atribuían comentarios despectivos sobre Andy, su gestión económica o su nueva canción Marioneta. «Es falso. Nada de lo que se ha escrito sobre mí es cierto en su mayoría», señaló, subrayando que todo lo que hace es defenderse.

A pesar de la distancia actual, Lucas expresó su deseo de un acercamiento futuro: «Seguramente cuando nos veamos algún día nos daremos un beso muy grande», y confirmó que piensa felicitar a Andy por Navidad.

En cuanto a sus nuevos proyectos, el gaditano celebra el éxito de un vídeo infantil en YouTube que enseña a los niños hábitos de higiene, alcanzando más de un millón de reproducciones, y anuncia un próximo villancico donde realiza varias voces él mismo.

Lucas concluye el año centrado en su familia, su operación y sus proyectos personales, dejando claro que su prioridad es la salud y vivir en paz, pese a la vorágine de rumores: «Le deseo lo mejor a todo el mundo y lo digo de corazón. Lo único que pido a 2026 es salud, porque es lo más importante».