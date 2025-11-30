Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lola Lolita y Alonso López, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Lola Lolita y Alonso López presumen de amor en público por primera vez

La influencer y el piloto de Moto2 derrochan complicidad en el 'Atresplayer Day', confirmando la solidez de su relación

E. P.

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:07

Meses después de su sonada relación con Isaac Ibelky, Lola Lolita ha recuperado la ilusión en el amor junto al piloto de Moto2Alonso López. El tiempo ha confirmado los rumores que los vinculaban y, desde hace un tiempo, ya no esconden su historia de amor. Este fin de semana, la pareja posó junta ante las cámaras por primera vez.

Lola y Alonso asistieron al 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria, donde demostraron su complicidad y atendieron a los medios de manera conjunta, dejando claro que su relación está más que consolidada.

El piloto definió a la influencer como «graciosa, trabajadora, correcta, estricta… una tía que tiene las cosas muy claras en su trabajo y en casa, es una tía 10… La verdad que no le puedo poner pegas». Por su parte, Lola confesó estar «muy contenta» y destacó que «creo que no tenemos nada malo que decirnos el uno del otro», disfrutando plenamente de esta etapa de su noviazgo.

A punto de finalizar el año, la influencer hizo balance: «Lo mejor ha sido encontrarnos y lo peor, haber tenido alguna que otra funa… pero en general, ha sido positivo». Alonso añadió: «No ha sido nuestro mejor año profesional, pero en lo personal estamos contentos».

