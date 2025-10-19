Leire Martínez, sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Ya no es mi tema» La cantante se centra ahora en su carrera en solitario

E. P. Madrid Domingo, 19 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Leire Martínez ha sido el foco de atención en los últimos días tras anunciarse oficialmente el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente. La noticia ha generado aplausos y críticas a partes iguales, y la sombra de Leire ha estado presente en cada comentario, post y debate en redes sociales.

Fiel a su estilo, la artista vasca no se escondió. El escenario elegido para sus declaraciones fue el concierto solidario organizado por Cadena 100, donde habló con la claridad que la caracteriza sobre el regreso del grupo que lideró durante 17 años. «Todo lo que ellos decidan me parecerá bien», afirmó al ser preguntada por sus sensaciones respecto al regreso del conjunto original. Sobre su propio capítulo en la banda, añadió: «Yo, en abril, hablé de lo que hablé con mi nombre y dejé muy claro que, para mí, el capítulo se cerraba ahí y así ha sido».

Muchos fans creen que Leire no recibió una salida totalmente digna tras su etapa como vocalista, durante la cual mantuvo al grupo en lo más alto, imprimió su sello personal y conquistó a los seguidores que ahora tienen el corazón dividido. Sin embargo, Leire ya ha pasado página. Desde hace seis meses, se ha centrado en su carrera en solitario. «Estoy súper centrada. Quiero cerrar el disco que estoy acabándolo para que salga en febrero», confesó durante la cita musical, siendo la cantante más esperada de la noche. A pesar de su expectación, dejó claro que está cansada de hablar del tema: «No es mi tema ya».