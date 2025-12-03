Lara Dibildos: «Somos compañeros de viaje y felices a nuestra manera» La actriz habla de su relación con Carlos Maturana, su vida en familia y también sobre Terelu Campos tras su retirada teatral

Inseparable de Carlos Maturana, con quien celebra pronto su segundo aniversario, Lara Dibildos no se perdió este martes la presentación de los nuevos perfumes UFC en Madrid. Durante el evento, la actriz se sinceró sobre su relación con el modelo granadino y se mostró rotunda al ser preguntada por la decisión de Terelu Campos de no volver al teatro tras su debut con 'Santa Lola'.

Sobre la posibilidad de casarse con Carlos, Lara respondió entre risas: «Madre mía, de nuevo no porque yo no he pasado nunca por el altar, pero a mí no me han pedido nada». Reconoció que aunque no lo descarta del todo, la idea le da «susto solo de pensarlo».

Acerca de qué hace especial a Carlos frente a otros hombres de su pasado, como Fran Murcia, Álvaro Muñoz Escassi o Rafi Camino, Lara explicó: «Yo creo que es la persona con la que menos pensé que fuera a durar… es más joven que yo, y pensé que íbamos a estar en ondas diferentes. Además, pensé que siendo tan guapo sería un poco insoportable, o un poco soso. Y resulta que al final congeniamos mejor que nunca, es un tío divertidísimo». Añadió que el momento en que se conocieron fue clave: Carlos ya había vivido muchas experiencias y estaba preparado para otro tipo de relación, convirtiéndose en un «compañero de viaje».

Llevan «año y medio viviendo juntos» y la experiencia es, según ella, «fenomenal». Lara destacó la buena relación de Carlos con sus hijos y su armonía en la convivencia: «Somos una familia extraña, desestructurada, pero moderna… Cuando estamos juntos, estamos juntos. Luego él tiene su espacio y yo el mío».

Sobre Terelu Campos y su retirada del teatro, Lara opinó que probablemente lo eche de menos: «Eso dice ahora, no hagáis ni caso. Ya verás cómo lo va a echar de menos, estoy convencida».

Respecto a un posible proyecto que reuniera a Terelu y Alejandra Rubio en el teatro, Lara dejó la decisión en manos de ellas: «Eso lo tendrán que decidir ellas. Yo ahí no me puedo meter».