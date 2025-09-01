Juan Urquijo reaparece con una gran sonrisa tras su ruptura con Irene Urdangarín No ha sido una decisión fácil, pero la distancia ha sido clave

E.P. Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

No ha podido ser. A pesar de que su relación sentimental parecía plenamente consolidada, Irene Urdangarín y Juan Urquijo decidieron poner punto y final a su historia de amor a principios de verano después de casi dos años de discreto noviazgo.

Tal y como ha revelado la revista '¡Hola!', no ha sido una decisión fácil, pero la distancia -ya que la hija de la infanta Cristina reside en Londres, donde estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en la prestigiosa Universidad de Oxford, mientras el hermano de Teresa Urquijo vive y trabaja en Madrid-, y sus diferentes momentos vitales debido a su diferencia de edad (ella tiene 19 años y él 25), ha hecho mella en su noviazgo y, tras un año muy complicado han decidido romper su relación.

Un paso que les ha costado mucho dar, aunque tanto Irene como Juan están convencidos de que es lo mejor para ambos y, aunque en este momento no se plantean una reconciliación, la puerta no está cerrada para un futuro, ya que continúan siendo los mejores amigos y su cariño permanece intacto a pesar de que lo suyo no haya funcionado.

Mientras la nieta del Rey Juan Carlos ha regresado a Reino Unido para comenzar su segundo año de Universidad tras un verano refugiada en su familia, el cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto al trabajo en la capital tras disfrutar de unos días de descanso en el sur de nuestro país con sus seres queridos.

Una reaparición ante las cámaras de Europa Press tras confirmarse su inesperada ruptura con Irene, en la que Juan se ha mostrado de lo más sonriente y animado y en la que, fiel a la discreción que le caracteriza, ha guardado silencio sobre el fin de su relación con la sobrina de Felipe VI, dejando en el aire cómo se encuentra, quién tomó la decisión, y si su amistad continúa a pesar de que su historia de amor no haya podido ser.