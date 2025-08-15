José María Almoguera, tajante sobre su relación con Alejandra Rubio: «Ya lo he dejado muy claro» Además, aclaró por qué en su etapa con Paola Olmedo no compartía vacaciones con su progenitora

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y sobrino de Terelu Campos, volvió este jueves a ser uno de los protagonistas de TardeAR al pronunciarse sobre su distanciamiento con su prima Alejandra Rubio. El joven, que en los últimos meses ha estado en el centro de varias polémicas familiares, habló sin tapujos sobre la falta de relación con el hijo de su prima y dejó claras sus sensaciones sobre este alejamiento. «Yo ya no voy a pedir verle ni nada. Aquí me tiene, tiene mi teléfono. No puedes decir siempre que no has dicho nada, está grabado. Asume lo que has dicho, los actos», expresó con firmeza.

En su intervención, sostuvo que no entrará en debates sobre familiares de terceros, pero sí señaló que lo «raro» es que aún no conozca a su sobrino. «Creo que más se pierde ella porque yo soy un gran padre y tengo a mi hijo entre palomitas, podría tener a mi sobrino igual. Protegeré siempre que esté en mis manos a Alejandra porque es mi prima pequeña, pero en este caso ya no puedo hacer más», recalcó. También apuntó que a veces siente un trato cambiante por parte de ella: «Un día le caigo bien, otro día no. Si no aclara sus sentimientos, esto va a ser complicado».

Tras abandonar el plató, atendió brevemente a los medios, aunque evitando entrar de nuevo en la polémica. «Sí, sí, yo ya lo he dejado muy claro», zanjó sobre su prima. Aun así, expresó su deseo de que su hijo y su sobrino lleguen a conocerse: «Sí, ojalá». Almoguera también quiso agradecer el apoyo público de su madre: «Se lo agradezco muchísimo porque está a capa y espada defendiéndome en todo. No entiendo por qué me tiene que defender, porque yo no he hecho nada malo».

Además, aclaró por qué en su etapa con Paola Olmedo no compartía vacaciones con su progenitora: «No tenía la posibilidad económica de invitar a mi madre a unas vacaciones. Ahora mi trabajo sí me lo permite, no es una cuestión de preferencias por una o por otra». Negó cualquier división de clases o tratos diferenciados en su familia: «No la hay, luego nos sentamos a comer y comemos todo lo mismo. No hay nada».

Sobre la relación entre Carmen Borrego y Terelu Campos, fue rotundo en que su distanciamiento con Alejandra «no va a pasar factura» y que nada puede romper un vínculo tan fuerte. Y en cuanto a cuestiones sentimentales o planes futuros, frenó las especulaciones sobre su pareja María 'la Jerezana': «Ahora mismo no me he divorciado todavía, relajaos. No he hincado rodilla, llevamos ocho meses. Las cosas bien hechas, bien parecen; poco a poco».

