Joana Sanz y Dani Alves reaparecen juntos tras anunciar que están esperando su primer hijo

Tres días después de que Dani Alves haya sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión, Joana Sanz ha anunciado que está embarazada de su primer hijo.

La modelo ha compartido un emotivo mensaje en el que se ha sincerado sobre los problemas que ha tenido para cumplir su sueño de ser madre, revelando que en los últimos cinco años -ahora tiene 32- ha pasado por dos Fecundaciones In Vitro, tres abortos, una operación de trompas y el diagnóstico de que tiene endometriosis, llegando a pensar que nunca conseguiría quedarse embarazada.

«Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Era mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo» ha contado a sus seguidores, asegurando que ha sido su madre -que falleció poco antes de que Alves fuese detenido por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona- «quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta».

Minutos después de anunciar que el futbolista y ella se convertirán en padres de su primera hija en común dentro de unos meses, la pareja llegaba a su casa en Barcelona en coche, reapareciendo juntos por primera vez tras la absolución de Dani.

Muy serios, especialmente Joana, han hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, sin aclarar cómo se encuentran y si se van a quedar en nuestro país o van a comenzar de cero en otro país -como el Brasil natal del jugador- una vez que nazca su pequeña.

Tras dejar a su mujer en su domicilio, Alves abandonaba el lugar al volante de su coche de alta gama, dando la callada por respuesta al debate social que se ha creado tras su absolución y a las críticas de muchos políticos que han puesto en duda la decisión de la Justicia.