Jedet habla sobre la ruptura de 'Los Javis': «Les deseo siempre lo mejor, su vida privada es suya»

Jueves, 13 de noviembre 2025

Muy cercana a Javier Calvo y Javier Ambrossi desde que protagonizó la serie 'La Veneno', Jedet ha sido la última persona del círculo íntimo de 'Los Javis' en pronunciarse sobre su inesperada ruptura sentimental tras 13 años de relación.

Aunque la separación ocurrió hace meses y no se había hecho pública, la actriz ha optado por la discreción. Mientras se ha rumoreado que el hermano de Macarena García habría recuperado la ilusión con un técnico del sector audiovisual con quien lleva varios meses, Jedet ha asegurado que «cualquier cosa que decidan es apropiada. Sé que se aman y les deseo siempre lo mejor a los dos. Al final, las relaciones de pareja son de dos y sobra la opinión de todo el mundo». Sobre el supuesto nuevo romance de Ambrossi, ha añadido: «Si lo supiera, no hablaría».

La actriz defendió la privacidad de los exnovios: «Cada pareja es un mundo, tiene una experiencia vital conjunta, y lo que decidan como pareja está bien. Eso es su asunto». Jedet también confía en que la ruptura no afectará su relación profesional: «Ellos son dos genios, los amo, los admiro profundamente y les debo mucho en mi carrera. Es como los hijos: ¿cuál eliges que no te duela? Amo a los dos y creo que aún tienen mucho que contarnos juntos como pareja artística».

Sobre su vida personal, Jedet celebró su independencia: «Voy a hacer un año soltera en dos meses y estoy mejor que nunca. Cuando te quitas de sitios donde no debes estar, de personas que te pudren, siempre floreces. Estoy muy contenta y lo mejor que me pasó en mi vida fue esa ruptura».