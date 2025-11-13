Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jedet, en un photocall. E. P.

Jedet habla sobre la ruptura de 'Los Javis': «Les deseo siempre lo mejor, su vida privada es suya»

La actriz, amiga cercana de Javier Calvo y Javier Ambrossi, defiende su privacidad tras su separación tras 13 años de relación y asegura que su vínculo profesional seguirá intacto mientras celebra su propio año como soltera

E. P.

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Muy cercana a Javier Calvo y Javier Ambrossi desde que protagonizó la serie 'La Veneno', Jedet ha sido la última persona del círculo íntimo de 'Los Javis' en pronunciarse sobre su inesperada ruptura sentimental tras 13 años de relación.

Aunque la separación ocurrió hace meses y no se había hecho pública, la actriz ha optado por la discreción. Mientras se ha rumoreado que el hermano de Macarena García habría recuperado la ilusión con un técnico del sector audiovisual con quien lleva varios meses, Jedet ha asegurado que «cualquier cosa que decidan es apropiada. Sé que se aman y les deseo siempre lo mejor a los dos. Al final, las relaciones de pareja son de dos y sobra la opinión de todo el mundo». Sobre el supuesto nuevo romance de Ambrossi, ha añadido: «Si lo supiera, no hablaría».

La actriz defendió la privacidad de los exnovios: «Cada pareja es un mundo, tiene una experiencia vital conjunta, y lo que decidan como pareja está bien. Eso es su asunto». Jedet también confía en que la ruptura no afectará su relación profesional: «Ellos son dos genios, los amo, los admiro profundamente y les debo mucho en mi carrera. Es como los hijos: ¿cuál eliges que no te duela? Amo a los dos y creo que aún tienen mucho que contarnos juntos como pareja artística».

Sobre su vida personal, Jedet celebró su independencia: «Voy a hacer un año soltera en dos meses y estoy mejor que nunca. Cuando te quitas de sitios donde no debes estar, de personas que te pudren, siempre floreces. Estoy muy contenta y lo mejor que me pasó en mi vida fue esa ruptura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 El cambio histórico que la DGT incorporará nada más empezar el año 2026 en las carreteras
  3. 3 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán
  4. 4 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  5. 5 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  6. 6 Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo
  7. 7 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas
  8. 8 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  9. 9 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
  10. 10 El coso de La Glorieta luce en The New York Times gracias a Morante de la Puebla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jedet habla sobre la ruptura de 'Los Javis': «Les deseo siempre lo mejor, su vida privada es suya»

Jedet habla sobre la ruptura de &#039;Los Javis&#039;: «Les deseo siempre lo mejor, su vida privada es suya»