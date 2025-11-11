Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Ambrossi y Javier Calvo. E. P.

Los Javis ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años

La pareja seguirá compartiendo techo en su chalet a las afueras de la capital madrileña

E. P.

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

Aunque parecían una de las parejas más sólidas y compenetradas del panorama nacional, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido poner fin a su relación sentimental tras más de trece años juntos. A pesar de los constantes rumores de distanciamiento que les rodeaban desde hace algunos meses, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la ruptura, aunque ambos mantienen una buena relación a nivel profesional.

Actualmente centrados en su nuevo proyecto cinematográfico, La Bola Negra, los Javis han logrado dejar a un lado sus diferencias para trabajar juntos nuevamente, pese a haber optado por continuar sus vidas amorosas por separado. Mientras esperan la confirmación oficial de la pareja, se sabe que seguirían compartiendo el chalet que ya habitaban a las afueras de Madrid. Fuentes cercanas señalan que la separación habría ocurrido hace meses, aunque los Javis continuaron apareciendo juntos en compromisos profesionales, como en el Primavera Sound de Barcelona.

Considerados una de las parejas con mayor éxito personal y profesional del país, Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron a través de Facebook cuando eran apenas unos niños, comenzando su historia de amor en 2012. Creadores de series exitosas como Paquita Salas, La Veneno y La Llamada, también han unido su talento para fundar la productora Suma Content, responsable de proyectos como Mariliendre y Superstar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  3. 3 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  4. 4 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  5. 5 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  6. 6 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  7. 7 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  8. 8 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  9. 9 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  10. 10 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los Javis ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años

Los Javis ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años