Los Javis ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años La pareja seguirá compartiendo techo en su chalet a las afueras de la capital madrileña

E. P. Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 19:42

Aunque parecían una de las parejas más sólidas y compenetradas del panorama nacional, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido poner fin a su relación sentimental tras más de trece años juntos. A pesar de los constantes rumores de distanciamiento que les rodeaban desde hace algunos meses, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la ruptura, aunque ambos mantienen una buena relación a nivel profesional.

Actualmente centrados en su nuevo proyecto cinematográfico, La Bola Negra, los Javis han logrado dejar a un lado sus diferencias para trabajar juntos nuevamente, pese a haber optado por continuar sus vidas amorosas por separado. Mientras esperan la confirmación oficial de la pareja, se sabe que seguirían compartiendo el chalet que ya habitaban a las afueras de Madrid. Fuentes cercanas señalan que la separación habría ocurrido hace meses, aunque los Javis continuaron apareciendo juntos en compromisos profesionales, como en el Primavera Sound de Barcelona.

Considerados una de las parejas con mayor éxito personal y profesional del país, Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron a través de Facebook cuando eran apenas unos niños, comenzando su historia de amor en 2012. Creadores de series exitosas como Paquita Salas, La Veneno y La Llamada, también han unido su talento para fundar la productora Suma Content, responsable de proyectos como Mariliendre y Superstar.