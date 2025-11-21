Javier Calvo dispara los rumores tras su ruptura con Ambrossi: «Eres mi vida entera» El director se encuentra de vacaciones en México, desde donde ha publicado un emotivo mensaje dedicado a su nueva ilusión. Su entorno ha desmentido cualquier relación sentimental

E. P. Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Javier Calvo ha acaparado la atención en redes desde México, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones con sus amigas Yenesi y María José, lejos del foco mediático, tras anunciar su separación de Javier Ambrossi después de 13 años de relación.

El director y productor compartió en sus stories una imagen del cantante Guitarricadelafuente durante un concierto en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, México, acompañado del mensaje «Mi vida entera». La publicación ha alimentado los rumores sobre un posible vínculo entre Calvo y el protagonista de la próxima película de 'Los Javis', 'La bola negra', en la que también participan Penélope Cruz, Glenn Close y Miguel Bernardeau.

Sin embargo, su entorno ha desmentido rotundamente cualquier relación sentimental, asegurando a ¡HOLA! que «es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación amorosa. Guitarricadelafuente es el protagonista de 'La bola negra' y se ha convertido en un buen amigo tanto de Javier Calvo como de Javier Ambrossi. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas, es incontrolable».

Estas declaraciones se suman a las recientes palabras de Ambrossi ante Europa Press, quien confirmó que, pese a la ruptura, «seguimos siendo súper amigos, nos llevamos genial y todo está perfecto. La vida es así y no hay que tenerle miedo a los cambios. Era mi amigo antes de ser mi pareja y tenemos miles de proyectos juntos».