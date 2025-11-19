Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javier Ambrossi, ante el micrófono de Europa Press. E. P.

Javier Ambrossi: «Todo está perfecto, seguimos siendo súper amigos»

'Los Javis' anuncian su ruptura tras 13 años de relación, pero aseguran que mantendrán intacta su colaboración profesional y proyectos creativos

E. P.

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', pone fin a 13 años de relación sentimental, marcando el cierre de una etapa en sus vidas personales. Pese a ello, ambos han dejado claro que seguirán trabajando juntos, manteniendo intacta su exitosa colaboración creativa.

Tras días de silencio mediático, Ambrossi se dirigió a Europa Press para transmitir tranquilidad y optimismo: «Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también». Aseguró que sigue queriendo a Calvo y no descarta una reconciliación futura: «¿Cómo no? Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así».

El entorno de la pareja confirma que la separación fue amistosa y madura, fruto de un distanciamiento gradual que ya se percibía en los últimos meses, desmintiendo rumores sobre terceras personas.

En lo profesional, 'Los Javis' continuarán al frente de su productora Summa Content, desarrollando series, proyectos innovadores para televisión y explorando el teatro y la música. Además, mantienen en marcha la esperada película La bola negra, que se estrenará el próximo año y contará historias desde una perspectiva queer inspiradas en una obra inacabada de Federico García Lorca.

Así, aunque la etapa sentimental de 'Los Javis' ha llegado a su fin, su amistad y creatividad permanecen intactas, y ambos afrontan el futuro «súper bien, como grandes amigos y compañeros», llenos de proyectos, ilusión y madurez.

