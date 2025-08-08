Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jaume Anglada junto a los reyes. E.P.

Jaume Anglada, cantante y amigo del Rey Felipe VI, ingresado en estado crítico tras un grave accidente de tráfico

La noticia ha conmocionado al mundo de la música

E.P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:11

Jaume Anglada, el conocido cantautor mallorquín y gran amigo del Rey Felipe VI, permanece ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir esta madrugada un grave accidente de tráfico en Palma de Mallorca. El siniestro ocurrió sobre las 01:30 de la madrugada del viernes, cuando la moto que conducía Anglada fue arrollada por un coche que circulaba en sentido contrario, realizando una maniobra ilegal en la avenida Joan Miró, en las inmediaciones de Cala Mayor.

El conductor responsable, un joven de unos 20 años, se dio a la fuga tras el choque, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron la matrícula del vehículo a la policía. Según los equipos de emergencia, Jaume Anglada sufrió un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad y fue estabilizado in situ antes de ser trasladado de inmediato al hospital, donde sigue pendiente de evolución médica y con pronóstico reservado.

La noticia ha conmocionado al mundo de la música y a sus allegados, entre ellos el monarca español, que está informado de lo ocurrido. Anglada, de 52 años, es una figura emblemática del panorama musical balear y nacional, y es conocido por su cercanía con el público y por su colaboración artística con figuras como Carolina Cerezuela.

El entorno del artista y su familia han pedido prudencia y respeto en estos momentos, mientras todos esperan nuevos partes médicos y muestras de apoyo llegan desde distintos ámbitos culturales y sociales.

