Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Preysler. E.P.

Isabel Preysler deja en el aire si Mario Vargas Llosa saldrá malparado en sus memorias

Ha declarado que «ya era hora de que se supiese la verdad»

E.P.

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Aunque no será hasta el próximo 22 de octubre cuando se publicarán las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia', no deja de crecer la expectación por qué contará la 'reina de corazones' en esta esperadísima biografía en la que repasará los episodios más importantes de su apasionante vida, en primera persona y a corazón abierto.

Por el momento el hermetismo es máximo y no ha trascendido ni la sinopsis ni ningún pasaje del libro, aunque ella misma ha declarado a la revista 'Harper's Bazaar' que «ya era hora de que se supiese la verdad», y su entorno desliza que no se dejará nada en el tintero y ha hablará de sus grandes amores, desde su primer matrimonio con Julio Iglesias, hasta su última historia de amor con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, sin olvidar a Carlos Falcó, marqués de Griñón, y a Miguel Boyer.

Respecto al escritor peruano, con el que mantuvo una mediática relación que comenzó en 2015 y terminó a finales de 2022, se rumorea que podría no salir bien parado en las memorias si Isabel hubiese decidido revelar qué propició su ruptura (se habla de escenas de celos e incluso de un altercado que habría marcado un antes y un después para la filipina).

Ajena a todo lo que se está diciendo sobre su libro, la madre de Tamara Falcó ha reaparecido en el Teatro Real acompañada por una amiga. Tranquila y sonriente en todo momento, la 'reina' del papel couché ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si hablará de Vargas Llosa y si es cierto que podría contar algún episodio delicado que podría empañar la imagen del Nobel siete meses después de su muerte.

Una velada cultural en la que ha coincidido con la hermana de su hija Tamara, Xandra Falcó, que con la discreción que la caracteriza ha asegurado que Isabel está guapa y radiante «como siempre», evitando pronunciarse sobre qué contará en sus memorias, o si ella tiene previsto leerlas cuando se publiquen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  2. 2 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  3. 3 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  4. 4 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  5. 5 Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina
  6. 6 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  7. 7 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  8. 8 Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026
  9. 9 El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Isabel Preysler deja en el aire si Mario Vargas Llosa saldrá malparado en sus memorias

Isabel Preysler deja en el aire si Mario Vargas Llosa saldrá malparado en sus memorias