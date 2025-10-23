Irene Rosales rompe su silencio: «Nunca fui desleal a Kiko; nuestra relación se convirtió en una convivencia familiar» La exmujer de Kiko Rivera aclara los rumores de infidelidad, confiesa que su matrimonio se apagó antes de iniciar una nueva relación y asegura que sigue teniendo cariño y respeto por el hijo de Isabel Pantoja

E. P. Madrid Jueves, 23 de octubre 2025, 11:31

En medio de los rumores de infidelidad tras hacerse pública su nueva relación con un empresario sevillano llamado Guillermo, Irene Rosales ha decidido hablar por primera vez. En una sincera entrevista para la revista Semana, la influencer ha aclarado que nunca fue desleal a Kiko Rivera y que su historia con su nueva ilusión comenzó cuando su matrimonio ya estaba roto.

Rosales explica que la verdadera causa de la separación fue la pérdida de la conexión como pareja: «Habíamos dejado de ser marido y mujer para ser solo familia. Yo ejercía más de madre que de esposa», confiesa.

A pesar de la ruptura, Irene asegura no tener reproches hacia el hijo de Isabel Pantoja. «No me arrepiento de nada. Quiero muchísimo a Kiko y le deseo lo mejor», afirma con serenidad, dejando claro que mantiene un afecto sincero hacia su exmarido.

Por el momento, Kiko Rivera no ha reaccionado públicamente a las declaraciones, aunque, según apuntan fuentes cercanas, no habría encajado bien la entrevista y estaría valorando cómo responder. Su hermana, Isa Pantoja, ha evitado pronunciarse al respecto en su última aparición, justo cuando se cumplen dos meses desde que la pareja anunciara su separación.

También ha preferido mantenerse al margen Anabel Pantoja. Aunque mantiene relación con Cayetano y con Irene, ha optado por guardar silencio ante las preguntas sobre la exclusiva. Sin embargo, su expresión al escuchar si cree que Irene «era más madre que esposa» de su primo pareció delatarla: una leve sonrisa y los ojos muy abiertos dejaron entrever que la sobrina de Isabel Pantoja tenía mucho más que decir, aunque haya decidido no hacerlo.