Irene Rosales, sus enigmáticas declaraciones tras salir a la luz su nuevo amor: «Sois muy listos»

Irene Rosales ha encontrado de nuevo el amor tras su separación de Kiko Rivera. Tal y como ha revelado la periodista Lorena Vázquez en su podcast de 'Las Mamarazzi' y en 'Y ahora Sonsoles', la exnuera de Isabel Pantoja llevaría «fraguando varios meses» una relación con un empresario sevillano llamado Guillermo con el que, ha asegurado, la habrían visto en la playa de Huelva el pasado agosto, semanas antes de salir a la luz su ruptura con el Dj.

Un hombre anónimo que rondaría los 40 años, viviría cerca del domicilio familiar de la influencer en Castilleja de la Cuesta, estaría separado y tendría un hijo adolescente, con el que Irene estaría muy ilusionada y con el que habría intentado mantener su incipiente historia de amor en la más estricta intimidad, aunque finalmente ha acabado por trascender a la prensa tras haber sido relacionada en las últimas semanas con su monitor de gimnasio, y con un pastelero.

Lejos de negar dicha información como ha hecho en otras ocasiones, pero evitando confirmar si existe un Guillermo especial en su vida, la ex de Kiko ha jugado al despiste en su reaparición ante las cámaras este martes, cuando con una sonrisa enigmática ha preferido echar balones fuera: «Madre mía. Bueno, también he estado con un pastelero, con otro... Agosto da para mucho, da para mucho» ha bromeado.

Dejando en el aire si ha hablado con su exmarido y cómo cree que reaccionará a su nueva ilusión, Irene ha dejado a la prensa sin palabras al afirmar que aunque «no voy a entrar, no voy a entrar», la prensa «sois muy listos, en verdad sois muy listos».