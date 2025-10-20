Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales. E. P.

Irene Rosales confirma su nueva relación con Guillermo y deja claro que va muy en serio: «Es bonito volver a llenarse de paz»

Tras su ruptura con Kiko Rivera, la influencer se muestra ilusionada y comparte su felicidad junto al empresario sevillano, presentándolo a su entorno y normalizando su historia de amor

E. P.

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:23

Comenta

En el centro del huracán mediático desde que se conoció, hace una semana, que había vuelto a ilusionarse tras su separación de Kiko Rivera el pasado agosto, Irene Rosales ha dado un paso firme para confirmar que su nueva relación con Guillermo es mucho más que un simple romance.

Lejos de ocultarse tras protagonizar las portadas de Semana y Lecturas junto al atractivo empresario sevillano de 41 años que le ha devuelto la sonrisa, la influencer ha optado por mostrarse natural y transparente. Apenas mes y medio después de anunciar su ruptura con el padre de sus hijas, Irene vive una etapa de serenidad y felicidad, y no duda en compartirlo con sus seguidores.

A pesar de los rumores que apuntan a que su historia con Guillermo pudo comenzar antes de su separación o de que él mantenía otras relaciones al inicio de su vínculo, la pareja ha decidido oficializar su noviazgo apareciendo juntos en público. El pasado viernes fueron vistos disfrutando de una tarde en una terraza cercana al antiguo domicilio familiar de Kiko. Aunque evitaron muestras de afecto, las risas, la complicidad y las miradas entre ambos dejaron claro que están encantados el uno con el otro.

El fin de semana fue decisivo para la relación: además de dejarse ver ante las cámaras, Irene presentó a Guillermo a su entorno más cercano en la fiesta de cumpleaños de su hermana, Teresa Rosales. En las imágenes que compartió en redes sociales, ambos aparecen abrazados y sonrientes, confirmando así la buena sintonía entre ellos.

Y por si quedaban dudas sobre su determinación de seguir adelante sin mirar atrás, Irene publicó en Instagram una reflexión que refleja su nuevo estado emocional: «Es bonito sanar. Es bonito cuidarse. Es bonito volver a brillar. Es bonito volver a llenarse de paz». Unas palabras que resumen a la perfección el momento vital que atraviesa: renovada, feliz y abierta a una nueva etapa junto a Guillermo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  4. 4 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  5. 5 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  6. 6 El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
  7. 7 Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre
  9. 9 «He superado el cáncer tres veces y siempre he luchado»
  10. 10 El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Irene Rosales confirma su nueva relación con Guillermo y deja claro que va muy en serio: «Es bonito volver a llenarse de paz»

Irene Rosales confirma su nueva relación con Guillermo y deja claro que va muy en serio: «Es bonito volver a llenarse de paz»