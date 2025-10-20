Irene Rosales confirma su nueva relación con Guillermo y deja claro que va muy en serio: «Es bonito volver a llenarse de paz» Tras su ruptura con Kiko Rivera, la influencer se muestra ilusionada y comparte su felicidad junto al empresario sevillano, presentándolo a su entorno y normalizando su historia de amor

En el centro del huracán mediático desde que se conoció, hace una semana, que había vuelto a ilusionarse tras su separación de Kiko Rivera el pasado agosto, Irene Rosales ha dado un paso firme para confirmar que su nueva relación con Guillermo es mucho más que un simple romance.

Lejos de ocultarse tras protagonizar las portadas de Semana y Lecturas junto al atractivo empresario sevillano de 41 años que le ha devuelto la sonrisa, la influencer ha optado por mostrarse natural y transparente. Apenas mes y medio después de anunciar su ruptura con el padre de sus hijas, Irene vive una etapa de serenidad y felicidad, y no duda en compartirlo con sus seguidores.

A pesar de los rumores que apuntan a que su historia con Guillermo pudo comenzar antes de su separación o de que él mantenía otras relaciones al inicio de su vínculo, la pareja ha decidido oficializar su noviazgo apareciendo juntos en público. El pasado viernes fueron vistos disfrutando de una tarde en una terraza cercana al antiguo domicilio familiar de Kiko. Aunque evitaron muestras de afecto, las risas, la complicidad y las miradas entre ambos dejaron claro que están encantados el uno con el otro.

El fin de semana fue decisivo para la relación: además de dejarse ver ante las cámaras, Irene presentó a Guillermo a su entorno más cercano en la fiesta de cumpleaños de su hermana, Teresa Rosales. En las imágenes que compartió en redes sociales, ambos aparecen abrazados y sonrientes, confirmando así la buena sintonía entre ellos.

Y por si quedaban dudas sobre su determinación de seguir adelante sin mirar atrás, Irene publicó en Instagram una reflexión que refleja su nuevo estado emocional: «Es bonito sanar. Es bonito cuidarse. Es bonito volver a brillar. Es bonito volver a llenarse de paz». Unas palabras que resumen a la perfección el momento vital que atraviesa: renovada, feliz y abierta a una nueva etapa junto a Guillermo.