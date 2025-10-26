Irene Rosales confiesa que no habrá gestos de cariño con Guillermo ante las cámaras La colaboradora de televisión ha disfrutado este fin de semana de su compañía y la del resto de amigos en un parque junto a sus hijos

Que Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, es un hecho. Ilusionada con su historia de amor con Guillermo tras su separación con Kiko Rivera, la influencer se ha dejado ver esta semanas al lado del empresario disfrutando de su tiempo libre.

La colaboradora de televisión ha disfrutado este fin de semana de su compañía y la del resto de amigos en un parque junto a sus hijos... no cabe duda de que la relación va viento en popa y que se consolida con planes tan cotidianos como este.

Sin embargo, parece que por el momento no vamos a ver muestras de cariño en público. Así lo ha comentado Irene ante la prensa cuando se le ha preguntado si veremos algún beso entre ellos: «¡Uy! Que va, que va», decía sonrojada.

Además, confesaba que este domingo no acudirá al parque, como sí lo hizo ayer, con Guillermo y el resto de la reunión de amigos. La influencer acudía a un supermercado que se encuentra al lado de su domicilio y no dudaba en atender a la prensa tras sus últimas imágenes con el empresario.

Eso sí, Irene ha querido opinar sobre el tema musical que Kiko Rivera ha adelantado en sus redes sociales -y en el que deja entrever que él también estaría ilusionado de nuevo- y ha asegurado que «seguramente sea un éxito», mostrando así su apoyo al padre de sus hijas.