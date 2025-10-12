Iñaki Urdangarin asegura que tiene «muy buenos» recuerdos de su etapa como deportista La Fundación Barcelona Olímpica organizó un homenaje para conmemorar el 25º aniversario de los JJOO de Sidney

El pasado jueves la Fundación Barcelona Olímpica organizaba un homenaje para conmemorar el 25º aniversario de los JJOO de Sidney y allí veíamos a más de 40 deportistas olímpicos entre los que se encontraba Iñaki Urdangarin.

Iñaki Urdangarin -que obtuvo la medalla de bronce con la Selección de Balonmano en los JJOO celebrados en Australia- ofreció un discurso para todos los asistentes y recordó cómo vivió el momento en el que decidió dejar para siempre el balonmano.

«Cuando pienso en Sídney la cabeza siempre es un buen recuerdo porque al final es uno de los juegos olímpicos más que tenemos, tuvimos medalla y nos fuimos contentos. Cuando ponéis el zoom un poco más en lo que pasó justo después, tienes algunos sabores más agridulces», aseguraba el exjugador.

«A nivel de equipo yo me jubilaba en aquellos juegos, justo había decidido dejar el Barça y dejar la selección y te da un poco de pena», desvelaba Iñaki. Además, recordaba que «el dream team del Barça que éramos en aquel momento dejó de ganar después de aquel año y también nos hemos quedado todos un poco más tristes» aunque «la parte positiva fue que conseguimos una segunda medalla. No era el color que nos gustaba, porque veníamos de ganar un bronce a Atlanta, ero conseguimos una segunda medalla».

Tras este encuentro, donde también se dejaron ver la extenista Arantxa Sánchez Vicario -cuatro veces medallista olímpica-, Gervasio Deffer -que posó orgulloso con la medalla de oro olímpica que obtuvo en gimnasia artística en Sidney- o María Vasco -primera medalla (un bronce) del atletismo español-, Iñaki también atendió a la prensa.

Urdangarin aseguraba que le quedan «muy buenos» recuerdos de aquella etapa donde era feliz practicando el deporte que más le ha apasionado en su vida y que ahora su hijo Pablo realiza.