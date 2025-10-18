Imanol Arias reaparece tras el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato El actor evita opinar sobre el 'caso Nummaria' y asegura estar tranquilo mientras cumple su condena

E. P. Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 11:18

Imanol Arias se dejó ver ante las cámaras por primera vez esta semana tras conocerse que la Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de Ana Duato en el marco del 'caso Nummaria'. Duato había sido exonerada por la Audiencia Nacional de los siete delitos de fraude contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada.

Parco en palabras, Arias fue conciso al ser preguntado por su compañera y dejó claro que está «cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada».

El actor de 'Cuéntame cómo pasó' aseguró sentirse «tranquilo» y expresó que el tema «me agrade mucho y más con lo que está saliendo del ministro que era ministro de Hacienda en ese momento».

Arias se mantuvo al margen de la polémica, alegando no haber leído los detalles de la sentencia: «No sé qué decirte. No he leído nada de la sentencia. No sé por qué».