Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Arias, ante los medios de comunicación. E. P.

Imanol Arias reaparece tras el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato

El actor evita opinar sobre el 'caso Nummaria' y asegura estar tranquilo mientras cumple su condena

E. P.

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Imanol Arias se dejó ver ante las cámaras por primera vez esta semana tras conocerse que la Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de Ana Duato en el marco del 'caso Nummaria'. Duato había sido exonerada por la Audiencia Nacional de los siete delitos de fraude contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada.

Parco en palabras, Arias fue conciso al ser preguntado por su compañera y dejó claro que está «cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada».

El actor de 'Cuéntame cómo pasó' aseguró sentirse «tranquilo» y expresó que el tema «me agrade mucho y más con lo que está saliendo del ministro que era ministro de Hacienda en ese momento».

Arias se mantuvo al margen de la polémica, alegando no haber leído los detalles de la sentencia: «No sé qué decirte. No he leído nada de la sentencia. No sé por qué».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos invisibles
  2. 2 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  3. 3 El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
  4. 4 Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico»
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  7. 7 Peligro para los gatos negros: paralizadas las adopciones por temor a los sacrificios en rituales
  8. 8 Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
  9. 9 Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 17 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Imanol Arias reaparece tras el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato

Imanol Arias reaparece tras el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato